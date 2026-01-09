「すべて競馬に使った」25歳現役警察官“トレカ窃盗”で逮捕…押収品を転売し約74万円得たか「ギャンブルの欲求抑えられなかった」埼玉・羽生市

埼玉県警羽生署の巡査の男が、署内に証拠品として保管されていたトレーディングカードを盗んだ疑いで逮捕された。カードは自身が担当した事件の押収品で、9枚を盗み、うち8枚を転売して約74万円を得ていた。男は動機について「すべて競馬に使った」と供述している。

現役警察官が証拠品のトレカを盗む

さいたま市・中央区、浦和西署の警察車両の中でカメラが捉えたのは、うなだれるように下を向く藤岡俊行容疑者（25）だ。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、現役の警察官だった。

藤岡俊行容疑者は「私が盗んだことに間違いありません」と供述している。

犯行の現場は、藤岡容疑者が勤務する羽生市の埼玉県警・羽生警察署だ。証拠品として保管されていたトレーディングカードを盗んだ疑いが持たれている。

転売利益約74万円はすべて競馬に消える

警察によると、カードはいずれも藤岡容疑者が捜査を担当していた窃盗事件の押収品だ。

高額なレアカードを中心に9枚盗み、このうち8枚を約74万円で売却していたという。

動機について、藤岡容疑者は「ギャンブルの欲求を抑えられなかった。すべて競馬に使った」と供述している。

（「イット！」1月8日放送より）