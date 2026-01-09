僕が見たかった青空・金澤亜美、『ヤンジャン』でデートグラビア ギャップある衣装も
アイドルグループ「僕が見たかった青空」の金澤亜美が、8日発売の『週刊ヤングジャンプ』6＆7号（集英社）のセンターグラビアに登場する。
【写真】おなかチラリなニット姿の金澤亜美
金澤は、グループの7thシングル「あれはフェアリー」でメインメンバーに大抜てきされ、注目を集めているメンバー。
今回のグラビアは、古民家と横浜・八景島シーパラダイスの2か所でロケを敢行。古民家でのくつろぐニット姿や、ギャップのあるシックな衣装で水族館・メリーゴーラウンドを巡るデートシーンなど、金澤の等身大の魅力が詰まった構成となっている。
表紙＆巻頭グラビアにはこばしり。、巻末グラビアには和内璃乃が登場する。
