なにわ男子、5周年イヤー初シングル「HARD WORK」2・18発売 期間生産限定エディションは“税込728円”
7人組グループ・なにわ男子の10枚目となるシングル「HARD WORK」が、2月18日に発売される。メンバーの大西流星が主演するフジテレビ系『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』（毎週土曜 後11：40）の主題歌に採用されている。
同楽曲はデビュー5周年イヤーに突入したなにわ男子の成長を感じるような1曲に。さらに、昨年デジタルシングルとしてリリースした「Never Romantic」（映画『ロマンティック・キラー』ミラクルテーマソング）も収録している。
初回限定盤（1）には、特典映像として「HARD WORK」ミュージックビデオ（MV）とメイキングを収録。CDにはカップリング曲として新曲「君逃避行」が収録されている。
初回限定盤（2）の特典映像は、「Never Romantic」Making of Music Videoに加え、泣く泣くカットした未公開シーンや貴重なNGシーンをエンドロールに追加した「Never Romantic」Music Video Full ロマンティック ver.、各メンバーにフォーカスしたソロMV7本を収めた「Never Romantic」Music Video ソロマンティック ver.を収録。CDにはカップリング曲として、新曲「まだ春のまま」が収録されている。
通常盤には、カップリング曲として「タイトル未定 “S”」、ROUND1 CMソング「シェキマハ☆」の新曲2曲を収録。さらに、今作は5周年イヤー1枚目のシングルということで、期間生産限定エディションのリリースも決定。CDには「HARD WORK」に加えて、新曲「タイトル未定 “S”」を収録する。CDパッケージは初となる紙ジャケ仕様、そして、限定のスペシャル価格税込728円。とにかく全力チャーミングな7人の顔をあしらった特別盤となる。※2026年3月末までの出荷をもって生産終了。
そして、ファミクラストア オンライン限定「WORKWORK◆（ハートマーク）めちゃROMANTIC BOX」盤 には、「HARD WORK」「Never Romantic」の2曲収録のCDに加え、「HARD WORK」デザインのスマホリボン（なにわんだーまんスマホリボン〜いつでもあなたのネイバーズに〜）、「Never Romantic」デザインのアザージャケット（表も裏もRomantic◆ネバロマアザージャケット）、「俺...シールになったよ？」待望のNever Romanticソロフレークシールセット、さらにソロトレーディングカードセット（なにわ学園制服ver.）を封入する。※ジャケットのビジュアルは、全5形態でそれぞれ異なる。
