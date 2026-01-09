野菜ソムリエが教える甘い白菜の選び方と、鮮度を保つ“成長点破壊”の裏ワザ。「黒い点々」は食べても大丈夫！

食卓を彩り、私たちの健康を支える四季折々の野菜と果物。せっかくなら、おいしく上手に食べたいもの。野菜と果物を知り尽くした“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、おいしさと栄養を余すところなく引き出す方法をお伝えします。

文・写真＝堀基子

冬野菜を代表する白菜は、晩秋の11月から厳寒の2月にかけて出荷のピークを迎えます。白菜はキャベツや大根と同様に重量野菜と呼ばれ、その名の通り大きくて重い野菜なので、丸ごと１玉を使い切るのはひと苦労する方も多いのでは？

そこで今回は、冬場の白菜が甘い理由、黒点の正体、買うときの目利きポイント、鮮度を長持ちさせる保存テクニックと冷凍保存術、生で食べるときの使い方など、白菜についてじっくり深堀りしてみました。

おいしい白菜の選び方

まずは、購入・保存・調理についてご紹介しましょう。

白菜を買う際は、緑色の外葉がしっかりと巻いていて、ずっしりと重いものを選びます。

半分や1/4にカットされたものを買う場合、断面が盛り上がっているものはカットから時間が経っているため、できるだけ断面が平らなものを選びます。

成長点を破壊して保存

保存の際は、丸ごと1玉なら新聞紙などで包み、葉先を上にして立てて、風通しがよく日光が当たらない玄関やベランダなどの冷暗所で保存します。調理の際は外の葉から1枚ずつはがして使い、小さくなってきたらラップで包み、冷蔵庫の野菜室で立てて保存します。

白菜は芯の部分に成長点があり、そのまま保存していると、自らの栄養素を成長点に送って成長し続けるため、栄養価も味もどんどん低下してしまいます。

ですので、丸ごとの白菜の場合は、芯の部分に爪楊枝3〜4本を深く刺して、成長点を破壊します。すると白菜の成長が止まり、栄養価や風味の劣化を遅らせ、鮮度を保ちやすくなります。

カットされた白菜の場合は、成長点のある芯の部分に包丁で切込みを入れ、調理の際は芯のある内側から使っていきます。

白菜を使い切れないときは、ザク切りにして生のまま食品用保存袋に入れ、密封して冷凍庫へ。調理の際は、凍ったままみそ汁やスープなどの煮汁に加えるだけなので、とても便利です。

黒い点々の正体はポリフェノール

冬場の白菜がとりわけ甘くておいしくなるのは、寒さで自らが凍るのを防ぐため、細胞に糖分を蓄えるから。冬のほうれん草や大根が甘いのも同じ理由からです。昔から「冬野菜は霜にあたると甘くなる」といわれてきましたが、それは本当だったんですね。

白菜の白い軸の部分にゴマ粒のような黒点が出ていることがありますが、水洗いして落ちる場合は汚れですので、まずはしっかり洗いましょう。

それでも落ちない場合は、カビや病原菌ではなく、白菜が栽培環境にストレスを感じた際にできる「ゴマ症」と呼ばれる生理障害による可能性大です。黒点の正体はすぐれた抗酸化力で知られるポリフェノールなので、安心してお召し上がりくださいね。

箸が止まらない！「辣白菜」

漬物でおなじみでもあるように、白菜は生食できます。ちょっと意外かもしれませんが、新鮮な白菜が入手できたときは、柔らかい葉を手でちぎり、白い軸は繊維を生かして縦に千切りにしてサラダにすると、とても美味です。

最後にご紹介する辣白菜（ラーパーツァイ）は私のお気に入りのメニューですので、ぜひお試しになってみてくださいね。

【辣白菜（ラーパーツァイ）】

旬の白菜の生ならではのおいしさとシャキシャキとした食感を楽しむ一品。ピリ辛の甘酸っぱい味付けに、ごま油の香りが加わって、いくらでも食べられてしまいます。時間が経つと白菜の水分が出てきてしまい、シャキシャキ感が失われますので、作りたてをお楽しみくださいね。

■材料（2〜3人分）

白菜の葉3〜4枚（250g）

しょうが1片

唐辛子適宜

塩小さじ1

りんご酢大さじ2

砂糖大さじ1

ごま油大さじ1



■作り方

（1）白菜の葉は幅1cmに切り、軸は繊維を生かして長さ5cmの千切りにし、塩小さじ1/2をふって10分ほどおいてから水気を絞ります。しょうがは細い千切りに、唐辛子は種を除いて輪切りにします。

（2）（1）の白菜に、しょうがの千切り、唐辛子の輪切り、りんご酢、砂糖、塩小さじ1/2を加えてよくなじませます。

（3）フライパンでごま油を熱し、熱々を（2）にかけて和えます。

堀 基子（ほり・もとこ）

野菜ソムリエ上級プロ。1961年生まれ、東京都出身、沖縄県在住。ベジコラボokinawa代表。