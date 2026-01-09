“ネクストブレイク俳優”和内璃乃、久しぶりの水着姿 “やわらかボディ”を大胆披露
俳優の和内璃乃が、8日発売の『週刊ヤングジャンプ』6＆7号（集英社）の巻末グラビアを飾る。
【写真】”やわらかボディ”を大胆に披露した和内璃乃
和内は、縦型ショートドラマ『ヒミツとカテキョと女子高生』（GOKKOオリジナルシリーズ）や、Netflixドラマ『恋愛バトルロワイヤル』、テレビ朝日ドラマプレミアム『黄金の刻〜服部金太郎物語〜』など、話題となった作品に多数出演しZ世代を中心に注目を集めている。
今回のグラビアでは、ファン待望の水着姿で久しぶりに登場。整った顔立ちと印象的な瞳、そして女性らしい柔らかなスタイルを存分に楽しめる最新の撮り下ろしとなっており、彼女と過ごす冬のひとときを想起させる内容だ 。
表紙＆巻頭グラビアにはこばしり。、センターグラビアには金澤亜美が登場する。
