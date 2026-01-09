9mm Parabellum Bullet、ギターの滝善充がドラム兼任に 新体制で活動スタート「並々ならぬ決意でスティックを手に取りました」
昨年末にドラマー・かみじょうちひろが脱退したロックバンド・9mm Parabellum Bulletが、ギタリスト・滝善充のドラム兼任という新体制で活動を続けていくことを発表した。
9mm Parabellum Bulletは8日、都内のライブハウスで、3人体制で初となる『シークレットフリーライブ2026』を開催。滝がドラムも担当し、全9曲を披露した。
ライブ後には、公式サイトにメンバーからのメッセージが掲載され、滝は「9mmとしての今後やみなさんの気持ちを考えて、並々ならぬ決意でスティックを手に取りました」とコメント。「今はこうしなければ気が済まない、やらなければ一生後悔するだろうという自分の気持ちもあります。私がドラムを叩くことには、人それぞれいろいろな感想があるとは思いますが、前向きに良い活動をしていきたいと強く思っています。よろしくお願いいたします」と、ドラム兼任への思いをつづった。
またバンドからも「メンバー3人だけでステージに立ち、新たな決意表明のライブでした。まずはこの3ピースから2026年を開始します。これからどう変化していくのか、何が飛び出してくるのか、今後もご期待ください」とのメッセージが届けられている。
