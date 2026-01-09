【スシロー：フェア商品】 1月9日～ 販売

あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」にて開催する新たなフェア商品などを1月9日より提供する。

今回、「スシローですし初め！」をキーワードとし、年始にぴったりなお得ネタや縁起の良い商品などが登場。新たなフェア商品として、「特ネタ中とろ」、「濃厚うに包み」が1月9日から1月25日まで通常価格よりもお得な110円で提供される。

そのほか、スシローが願う福ネタ6種を集めた縁起物の一皿「六福彩り盛り」や、「うにクリーミーコロッケ」、「本ずわい蟹の茶碗蒸し」といった新たなサイドメニューなども販売される。

フェア商品

特ネタ中とろ 価格：180円～ → 110円～ 販売期間：1月9日～1月25日

濃厚うに包み 価格：180円～ → 110円～ 販売期間：1月9日～1月25日

六福彩り盛り 価格：1,080円～ 販売期間：1月9日～販売予定総数47万食が完売次第終了

馬刺し食べ比べ 価格：360円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数47万食が完売次第終了

メカジキ中とろ食べ比べ 価格：260円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数39万食が完売次第終了

青森サーモン食べ比べ 価格：260円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数126万食が完売次第終了

東坡肉（トンポーロー）にぎり 価格：180円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数34万食が完売次第終了

天然とろあじ 価格：180円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数170万食が完売次第終了

うにクリーミーコロッケ 価格：200円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数50万食が完売次第終了

本ずわい蟹の茶碗蒸し 価格：320円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数177万食が完売次第終了

黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン 価格：470円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数50万食が完売次第終了

みんなで腹一杯。スシローお年玉キャンペーン

フェア商品の1つである「六福彩り盛り」は、スシローお年玉キャンペーン”に応募ができるピック付きとなっており、抽選で2,000名に5,000円分のスシローで使用できるデジタルお食事券が当たる。

また、応募者全員に期間中何度も使える5%割引券がプレゼントされるので、ぜひ活用していただきたい。

キャンペーン詳細

キャンペーン期間：1月9日～1月25日

賞品：スシローで使用できるデジタルお食事券5,000円分（2,000名）

※ピック1枚（シリアルナンバー1点）につき、一口の応募ができます。

※お一人さま、何口でも応募いただけます。

【応募方法】

期間中何度でも使える5%割引券 詳細

1. スシロー店内で「六福彩り盛り」をご注文いただき、付属するピックの裏面から抽選サイトにアクセス 2. ピックに記載されているシリアルナンバーを入力いただき抽選に参加

利用期間：1月26日～2月28日

※ 1会計につき1回限り有効

※「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」対象外です。

※お会計金額（税込）から5％割引

※当社の特典、サービス、割引、お食事券との併用不可。

ただし、お年玉キャンペーンのデジタルお食事券と株主優待券は併用可能。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではご利用いただけません。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。

