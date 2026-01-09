スシロー、「特ネタ中とろ」「濃厚うに包み」を110円で提供する新フェア開催年始にぴったりな「六福彩り盛り」なども登場
あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」にて開催する新たなフェア商品などを1月9日より提供する。
今回、「スシローですし初め！」をキーワードとし、年始にぴったりなお得ネタや縁起の良い商品などが登場。新たなフェア商品として、「特ネタ中とろ」、「濃厚うに包み」が1月9日から1月25日まで通常価格よりもお得な110円で提供される。
そのほか、スシローが願う福ネタ6種を集めた縁起物の一皿「六福彩り盛り」や、「うにクリーミーコロッケ」、「本ずわい蟹の茶碗蒸し」といった新たなサイドメニューなども販売される。
フェア商品
特ネタ中とろ 価格：180円～ → 110円～ 販売期間：1月9日～1月25日
濃厚うに包み 価格：180円～ → 110円～ 販売期間：1月9日～1月25日
六福彩り盛り 価格：1,080円～ 販売期間：1月9日～販売予定総数47万食が完売次第終了
馬刺し食べ比べ 価格：360円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数47万食が完売次第終了
メカジキ中とろ食べ比べ 価格：260円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数39万食が完売次第終了
青森サーモン食べ比べ 価格：260円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数126万食が完売次第終了
東坡肉（トンポーロー）にぎり 価格：180円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数34万食が完売次第終了
天然とろあじ 価格：180円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数170万食が完売次第終了
うにクリーミーコロッケ 価格：200円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数50万食が完売次第終了
本ずわい蟹の茶碗蒸し 価格：320円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数177万食が完売次第終了
黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン 価格：470円～ 販売期間：1月9日～1月25日 ※但し販売予定総数50万食が完売次第終了
みんなで腹一杯。スシローお年玉キャンペーン
フェア商品の1つである「六福彩り盛り」は、スシローお年玉キャンペーン”に応募ができるピック付きとなっており、抽選で2,000名に5,000円分のスシローで使用できるデジタルお食事券が当たる。
また、応募者全員に期間中何度も使える5%割引券がプレゼントされるので、ぜひ活用していただきたい。
キャンペーン詳細
キャンペーン期間：1月9日～1月25日
賞品：スシローで使用できるデジタルお食事券5,000円分（2,000名）
※ピック1枚（シリアルナンバー1点）につき、一口の応募ができます。
※お一人さま、何口でも応募いただけます。
【応募方法】1. スシロー店内で「六福彩り盛り」をご注文いただき、付属するピックの裏面から抽選サイトにアクセス 2. ピックに記載されているシリアルナンバーを入力いただき抽選に参加
期間中何度でも使える5%割引券 詳細
利用期間：1月26日～2月28日
※ 1会計につき1回限り有効
※「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」対象外です。
※お会計金額（税込）から5％割引
※当社の特典、サービス、割引、お食事券との併用不可。
ただし、お年玉キャンペーンのデジタルお食事券と株主優待券は併用可能。
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではご利用いただけません。
※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施しておりません。
