ÆÁÅç¤Î¿·ÂÎÀ©¥á¥ó¥Ð¡¼¡õ¿·ÇØÈÖ¹æ¤¬È¯É½¡¡½õ¤Ã¿ÍFW¤¬¡Ö11¡×¤ËÊÑ¹¹¡Ä¿·²ÃÆþ¤Î¼é¸î¿À¤¬¡Ö1¡×
ÆÁÅç¤Î¿·ÂÎÀ©¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê
¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬1·î9Æü¡¢2·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·ÂÎÀ©¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿·ÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥ë¥È¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢12Æü¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤é¿·²ÃÆþ¤ÎGK±ÊÀÐÂó³¤¤Ï¡Ö1¡×¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿FW³áÃ«À¯¿Î¤Ï¡Ö14¡×¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿DF¾¾ÅÄ²ÂÂç¤Ï¡Ö20¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤«¤éºßÀÒ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢FW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥¹¤¬¡Ö99¡×¤«¤é¡Ö11¡×¡¢MF¼¯¾ÂÄ¾À¸¤Ï¡Ö28¡×¤«¤é¡Ö6¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÁÅç¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿ÁýÅÄ¸ùºî´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥²¥ë¥È¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥¹´ÆÆÄ¤¬¸å¤ò·Ñ¤°¡£26-27¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎJ1¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï2·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë