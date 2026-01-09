1.足を滑らせて転倒

フローリングは、硬くてツルツルしているので、活発に動き回る猫にとってはケガや事故のリスクが高くなります。

猫が本気で遊んでいるときの動きには目を見張るものがありますね。そのスピードで足を滑らせてしまったら、家具や壁に激突してしまうかもしれません。また、ジャンプや高い場所から着地した際に足を滑らせて転倒する恐れもあります。家の中にいても、骨折などの大ケガに繋がる恐れがあるのです。

フローリングの床は足を踏ん張ることができず、思うように動けないので、猫のストレスにもなることも考えられます。猫はストレスに弱い動物です。毎日ストレスのかかった環境にいると、体調を崩してしまう可能性もあります。

2.関節に負担がかかる

滑りやすいフローリングは、足をうまく踏ん張ることができず、不自然な動きになってしまいます。また、爪が引っかからないため、方向転換がうまくできません。

フローリングは、猫がストレスを抱えてしまうだけでなく、関節にも負担がかかり、関節炎などを引き起こす恐れがあります。特に高齢猫は変形関節症や筋力低下によって足腰が弱くなっているので、気をつけましょう。

3.冷える

フローリングの床は冷えやすいものです。体の小さな猫は床に近い場所で生活しているため、人間が思っている以上に寒いと感じているかも知れません。冷えは体調不良の原因にもつながります。特に子猫や高齢猫では注意が必要です。

また、肉球が冷えて乾燥すると、人間の手荒れのようにカサカサしたり、ひび割れてしまうことがあります。

フローリングのトラブルを予防する改善策

フローリングはお手入れがラクですが、猫にとってはあまりいい環境とはいえません。

フローリングによるケガや冷えの対策としては、カーペットを敷くことが有効です。床全体に敷くのが難しい場合は、キャットタワーの下など猫がジャンプや着地をしやすい場所、よく日向ぼっこをする窓辺や猫用ベッドの下など部屋の一部分にラグを敷いてあげてもいいでしょう。ラグやカーペットを敷いておくと床が傷つくのを防ぐことにもなりますよ。

猫は、毛玉を吐いたりして床を汚してしまうこともあります。ラグやカーペットは撥水タイプや丸洗いできるものがおすすめです。

まとめ

フローリングの床は、人間には快適でも、猫にとっては様々なリスクをはらんでいます。猫の安全のためにも、対策してあげてくださいね。

(獣医師監修：葛野宗)