今や【GU】の名品！？ 40・50代も狙いたい♡「大本命パンツ」

スタッフさんが「今やGUの名品となった#バレルレッグパンツ」とプッシュする話題沸騰のパンツが、今季は素材の種類も豊富に出揃いました。大人コーデのこなれ度をグッと高めてくれそうな話題のパンツを着こなしのコツとあわせて紹介します。まだGETしていないという人はぜひ試してみて！

冬コーデの主役にぴったりなコーデュロイ素材

【GU】「コーデュロイバレルレッグイージーパンツ」\2,990（税込）

冬らしいコーデュロイ素材を使用し、コーデの主役としてこなれ度UPを狙えるこちらのバレルレッグパンツ。裾にかけてややカーブさせた樽のようなシルエットのおかげで、ワイドパンツながらすっきりと穿きやすいのが人気の理由かも。タックが入っており、腰まわりが広がって見えにくいのも嬉しいポイント。色はナチュラルカラーから差し色まで揃った全4色展開です。

ブラウンを主軸にした大人コーデは黒で引き締めて

ハイセンスな40代コーデを紹介しているスタッフ・Natsukiさんは、ブラウンをチョイス。バッグやシューズも色味を揃えたブラウンが主軸のコーデに、バレルレッグパンツの艶やかなコーデュロイ素材が映えます。パンツがゆるりとしたシルエットだからこそ、トップスはブラックでキリリと知的に引き締めるのが好バランス！

スウェット素材を都会的に着こなせる絶妙シルエット

【GU】「スウェットバレルレッグパンツ」\2,990（税込）

ラフなイメージのあるスウェットパンツを都会的に着こなしてみたいという人にもおすすめなのが、こちらのバレルレッグパンツ。裾はコンパクトにまとめつつも、膝下横から入れた切り替えによって印象的なカーブラインを表現し、こなれたボリューム感を両立させた一本です。幅に余裕があることで脚線をカバーしやすいのも、大人世代が思わず手に取りたくなるポイントかも。

知的なブルーシャツの重ね着で部屋着感を払拭

「柔らかく落ち感があるのでワンサイズ上げてもボリュームが出過ぎない」と、Natsukiさん。縦に落ちるラインが美しく、イージーなパンツでありながらスマートな印象をキープできそうです。ハーフジップのプルオーバーに知的なブルーのシャツを重ねるプラスワンの技によって、より部屋着感を払拭。スウェット素材が端正なシャツコーデの外し役を担ってくれています。

writer：かんだちほ