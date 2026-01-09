「’25年末には堂本光一さん（47）が、かねて交際が報じられていた元女優と結婚。’26年元日には長澤まさみさん（38）が映画監督の福永壮志さん（43）との結婚を発表しました」（芸能関係者）

コメ不足、クマ被害、猛暑に山火事……。’25年、いくつもの苦難が私たちを襲った。新たな1年も愛する人と手を取り合って乗り越えたい――。その気持ちは芸能人も同じだ。

’26年、思いを遂げるのはどのカップルなのか。芸能リポーター・平野早苗さん、恋愛ジャーナリスト・おおしまりえさんとともに大予測し、お福分け願おう！

タレントとしてもはや揺るぎない地位を確立した指原莉乃（33）。俳優の犬飼貴丈（31）との熱愛が’25年5月に報じられ、両者の所属事務所も交際を否定しなかった。

「犬飼さんは学生時代から指原さんの大ファン。それが恋人関係にまで発展するとは驚きです。ただ、意外にも結婚に前のめりなのは指原さんのほう。犬飼さんのファン層は女性がほとんどなので、結婚によるファン離れを懸念しているというのです」（前出・芸能関係者）

結婚を躊躇しているという犬飼に、おおしまさんはこう提言する。

「長年ファンである人と交際しているなんて、男性としては結婚しない理由がないじゃないですか！ 年齢的にもちょうどいいし、“善は急げ”です」

いっぽう、交際に暗雲が立ち込めるカップルも……。

男子バレー日本代表の郄橋藍（24）は’25年、ギャルインフルエンサーのuka.（26）とセクシー女優・河北彩伽（26）との“二股交際”のスキャンダルが。ランランの本命はuka．だというが、

「二股が発覚した時点で本命の彼女はいい気はしないでしょう。ランランはモテるでしょうからね……」（平野さん）

’25年はバレーボール界からはもう一組、日本代表の小川智大（29）と、木村拓哉（53）＆工藤静香（55）の長女でフルート奏者のCocomi（24）の交際が報じられた。

「交際期間は2年ほどだといいますが、小川選手は大阪のチームに所属しているので2人は遠距離恋愛です。交際報道が出る前から、Cocomiさんは女友達に彼の存在を隠していなかったそう。女友達との会話のなかで惚気たり、結婚の話題で盛り上がったりしていたといいます」（音楽関係者）

しかし平野さんは首をかしげる。

「小川選手のほうはオリンピックを目指しているようだから、今のタイミングでゴールインは考えづらいんじゃないかしら」

おおしまさんは親の存在からこう推測。

「静香さんの立場になって考えると、手塩にかけて売り出した娘なら『結婚はまだ早い』と止めるかなと。ただ、安定したお付き合いは続くかもしれませんね」

新大河ドラマ『豊臣兄弟！』で豊臣秀吉を演じる池松壮亮（35）は、河合優実（25）と10歳差の恋愛中。

河合は’25年の朝ドラ『あんぱん』にヒロインの妹役で出演。さらに’25年の1年間で5本もの出演映画が公開されるなどモテモテだ。

NHK関係者は「大河ドラマなど大きな仕事の最中は、プライベートのお知らせは控えるべきという暗黙のルールが」と言うが、平野さん、おおしまさんともに年内に結婚すると大胆予想！

「’25年には同棲も報じられましたから、池松さんは早く結婚したいのではないでしょうか。俳優業が順調なので反対する人はいないはず。2人を阻むものは何もありません！」（平野さん）

「河合さんは実力が評価されている方なので結婚しても仕事に悪影響は出なさそう」（おおしまさん）

河合は’24年に出演したトーク番組で「信頼を大事にしている」と恋愛観を明かしている。交際も2年になる池松なら、信頼感はばっちりなのでは――。