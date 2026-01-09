NHKÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤òÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÄóÁÊ¡¡·º»ö¡ÖÉÔµ¯ÁÊ¡×¤Ç¤âÌ±»ö¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡©
NHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡ÊNHKÅÞ¡ËÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î±üÃ«¸¬°ì»á¤¬¡¢Ì¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÌó1100Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤ò¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¡Ê»º·Ð¿·Ê¹¡¢1·î7Æü¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î©²Ö»á¤Ï2024Ç¯11·î¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Î´ü´ÖÃæ¡¢³¹Æ¬±éÀâ¤äSNS¾å¤Ç¡¢±üÃ«»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ê±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¡×¡ÖÈÈºá¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£±üÃ«»áÂ¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸À¤¬µõµ¶¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©²Ö»á¤Ï¡¢Æ±¤¸·ï¤Ç±üÃ«»á¤«¤é·º»ö¹ðÈ¯¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡Ê·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·º»ö»ö·ï¤Ç¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ì±»ö¤ÇÂ»³²Çå½þÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ÊÃ±¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü·º»ö¤ÈÌ±»ö¤ÏÊÌ¤Î¼êÂ³¤
¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢·º»ö¼êÂ³¤ÈÌ±»ö¼êÂ³¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·º»ö¼êÂ³¤È¤Ï¡¢ÈÈºá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¤ò¹ñ²È¤¬½èÈ³¤¹¤ë¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸¡»¡´±¤¬È½ÃÇ¤·¡¢Íºá¤È¤Ê¤ì¤Ð¹´¶Ø·º¤äÈ³¶â¤Ê¤É¤Î·ºÈ³¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤Î¾ì¹ç¡¢Ë¡Äê·º¤Ï3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ç¤¹¡Ê·ºË¡230¾ò¡Ë¡£
°ìÊý¡¢Ì±»ö¼êÂ³¤È¤Ï¡¢»ä¿Í¡Ê¸Ä¿Í´Ö¤ä¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤ÎË¡¿Í¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÎÊ¶Áè¤ò²ò·è¤¹¤ë¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤¬¼«¤éÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤¬Â»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òÌ¿¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì±»ö»ö·ï¤Ë¤ª¤±¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ï¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¡ÊÌ±Ë¡709¾ò¡¢710¾ò¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¶âÁ¬¤Ë¤è¤ëÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ì±»ö¾å¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡ÊÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þÀÁµá¡Ë¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÌ³¾å¡¢Ãæ¿È¤ÎÈ½ÃÇÏÈÁÈ¤ß¤Ë·º»ö¾å¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤ÎÈ½ÃÇÏÈÁÈ¤ß¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢·º»ö»ö·ï¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ì±»ö¤ÇÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü·º»ö¤ÈÌ±»ö¤Ç¤Î¡Ö¾ÚÌÀ¤ÎÄøÅÙ¡×¤Î°ã¤¤
¤·¤«¤·¡¢¡Ö·º»ö»ö·ï¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢Ì±»ö»ö·ï¤Ç¤â¾ÚÌÀ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸½¼Â¤ËÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·º»ö»ö·ï¤ÈÌ±»ö»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¾ÚÌÀ¤ÎÄøÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢·º»öºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹çÍýÅª¤Êµ¿¤¤¤òº¹¤·¶´¤àÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈºÛÈ½´±¤¬Ç§¤á¤ëÄøÅÙ¤ÎÎ©¾Ú¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤â¤·Èà¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¾õ¶·¤Î¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¡ÊÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¾ÚÌÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢·º»öÈ³¤Ï¹ñ²È¤¬¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤òÃ¥¤¦½ÅÂç¤Ê½èÊ¬¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸í¤Ã¤ÆÌµ¼Â¤Î¿Í¤ò½èÈ³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·º»ö»ö·ï¤Ç¤ÎÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ï¡Ö·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÈÈºá¤Îµ¿¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µ¯ÁÊ¤·¤ÆÍºáÈ½·è¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î½½Ê¬¤Ê¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¸¡»¡´±¤ÎÈ½ÃÇ¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¡¢Ì±»ö»ö·ï¤Ç¤â¡Ö¹âÅÙ¤Î³¸Á³À¡×¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¤Ë·º»ö»ö·ï¤Û¤É¸·³Ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢·º»ö»ö·ï¤Ç¤Ï·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ì±»öÁÊ¾Ù¤Ç¤ÏÂ»³²Çå½þÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü1100Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ï¡Ö¹â¤¤¡×¤Î¤«¡©
º£²ó¡¢±üÃ«»á¤ÏÌó1100Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë¤è¤ëÂ»³²Çå½þ³Û¤Ï¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ÎÂÖÍÍ¡Ê¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤É¡Ë¤äÈï³²¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Â»³²Çå½þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¿ô½½Ëü±ß¤«¤éÉ´Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢1100Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ø¤Î¿½Î©¤Æ¤â
¤Ê¤ª¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±üÃ«»á¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ë¿³ºº¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ï¡¢¸¡»¡´±¤ÎÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤¬Å¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¡¢»ÔÌ±¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿³ºº¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÉÔµ¯ÁÊÉÔÅö¡×¤ä¡Öµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤È¤¤¤¦µÄ·è¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢µ¯ÁÊÁêÅö¤ÎµÄ·è¤¬2²ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶¯À©Åª¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
