お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」が8日、都内で行われた「はじめたいこと見つけよう！ 2026年アコムはじめたいことRANKING発表会」に出席した。

同イベントでは「はじめてみたパーソンオブザイヤー」を受賞。すがちゃん最高No.1（34）は盆栽と軍団作り、金子ちょんちい（32）は低山登山、信子（33）は美容を始めたそうで「3人とも年齢を感じる内容で足並みが揃っている」とコメント。新たな挑戦について「松田聖子さんも言ってましたが、羽の生えたブーツで軽やかに挑戦しましょう」と締めようとすると、信子が「翼の折れた、ってなんだっけ？」と言いだし、きょんちいが「う〜♪（中村あゆみの楽曲）ってやつー」と話が脱線。ぱーてぃーちゃんの自由なトークが炸裂した。

すがちゃんといえば、元日のスポーツ紙に元AKB48の柏木由紀（34）と年内結婚と報じられたばかり。イベント終盤、報道陣に「おめでとうございます。年内結婚はありそうですか？」と話題を振られると、すがちゃんは「してねーよ！ （結婚）したら疑惑以上に盛り上げて！」とコメントした。

「自由な信子ときょんちいをまとめているすがちゃんは猛獣遣い。一歩間違うと炎上しそうな信子さんたちの発言もすべて拾ってツッコむし、クライアントの意図も汲む。最近、さらにツッコミに気遣いが増えていて、柏木さんにも影響が及ばないように気を使っているという噂もあります。交際については否定しないということからも、交際順調との見方もできる。『盛り上げて』の言葉もまさかのフリになるかもしれません」（芸能関係者）

どこか余裕のある笑顔で完全否定したすがちゃん。今年は「結婚おめでとうございます」「してねーよ！」がネタになるのか、実際に、一歩進んで結婚もありそうだ。

