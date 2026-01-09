ブルーミングビレッジから、胡蝶蘭の花弁を贅沢にあしらい、火を使わずに香りと灯りを楽しめる「胡蝶蘭LEDアロマキャンドル(専用アロマストーン・精油付き)」が順次登場します。

職人が一点ずつ手作業で仕上げた胡蝶蘭の美しさと、作り立ての新鮮な香りを楽しめる上質なギフト。

ブルーミングビレッジ「胡蝶蘭LEDアロマキャンドル」

販売価格：29,800円(税込)

発売時期：順次展開予定

サイズ：キャンドル本体 H140mm×φ70mm／ボックス D155m×W145mm×H75mm

セット内容：胡蝶蘭LEDキャンドル本体、精油3ml、専用アロマストーン、タイマー付きリモコン、ギフトボックス

仕様：単三電池2本で連続使用480時間

近年、ギフト市場で重視される「見た目の華やかさ」「安心感」「長く楽しめること」を追求したLEDキャンドル。

特に新築祝いや長寿祝い、お仏壇用など、人生の節目にふさわしい上質なアイテムとして企画されました。

最大の特徴は、提携農家から回収した胡蝶蘭を自社工場でドライ加工し、再活用している点。

15〜18輪前後の花びらを職人が一点ずつ手作業で配置することで、量産品にはない立体感と存在感を実現しています。

「美しい花を、もっと長く楽しむ」という思想が込められた、サステナブルなフラワーギフト。

火を使わない安全性と新鮮な香り

LED仕様のため火災の心配がなく、高齢者施設や公共空間、お仏壇まわりでも安心して使用可能。

付属の専用アロマストーンにオリジナルブレンド精油（ひのき、サンダルウッドなど）を垂らすことで、作り立ての新鮮な香りを楽しめます。

一般的なアロマキャンドルとは異なり熱を加えないため、精油本来の繊細な香り立ちを損なわない設計。

暮らしに馴染むインテリアとして

香り・灯り・花が調和したデザインは、玄関やリビングなど様々な場所に静かな癒しをもたらします。

タイマー付きリモコンも付属しており、日常の中での使いやすさも考慮されています。

贈られた方の暮らしに寄り添い、記憶に残るギフト体験を提供。

株式会社ブルーミングビレッジ「胡蝶蘭LEDアロマキャンドル」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 火を使わず香りと灯りを！ブルーミングビレッジ「胡蝶蘭LEDアロマキャンドル」 appeared first on Dtimes.