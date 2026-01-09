名古屋を代表する老舗の純喫茶『ボンボン』で昭和レトロなコーヒータイム
食楽web
名古屋市東区に店を構える純喫茶『ボンボン』。1949年創業、現在の場所に移転後に喫茶店と洋菓子の販売をスタートした老舗です。長年、世代を超えて愛されてきた名店で、扉を開けて一歩足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのがレトロかわいい赤いソファ席です。
赤を基調にした店内は、どこかノスタルジックで温かみのある空気感。昭和の面影を色濃く残す空間は、今では貴重な存在となった純喫茶らしさにあふれています。
ケーキのメニュー［食楽web］
そんな老舗の空間で味わいたいのが、コーヒーとスイーツ。なかでもぜひ食べてほしいのが、創業以来同じ製法で作り続けている自家製ケーキです。
ふんわりとしたシュー生地とクリームが最高
丁寧に作られたケーキは種類も豊富で、しかもお財布にやさしい価格帯。「今日はどれにしよう」と迷う時間もこのお店ならではの楽しみのひとつに感じられます。
思わず時間を忘れてしまいそうな、まるでタイムスリップしたかのような空間で過ごすひととき。名古屋を訪れたら、ぜひ『ボンボン』で、ゆったりとしたコーヒータイムを楽しんでみてください。
（撮影・文◎加藤朋子）
●SHOP INFO
ボンボン
住： 愛知県名古屋市東区泉2-1-22
TEL：052-931-0442
営：8:00～21:00
休：年中無休