名古屋市東区に店を構える純喫茶『ボンボン』。1949年創業、現在の場所に移転後に喫茶店と洋菓子の販売をスタートした老舗です。長年、世代を超えて愛されてきた名店で、扉を開けて一歩足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのがレトロかわいい赤いソファ席です。

赤を基調にした店内は、どこかノスタルジックで温かみのある空気感。昭和の面影を色濃く残す空間は、今では貴重な存在となった純喫茶らしさにあふれています。

ケーキのメニュー［食楽web］

そんな老舗の空間で味わいたいのが、コーヒーとスイーツ。なかでもぜひ食べてほしいのが、創業以来同じ製法で作り続けている自家製ケーキです。

ふんわりとしたシュー生地とクリームが最高

丁寧に作られたケーキは種類も豊富で、しかもお財布にやさしい価格帯。「今日はどれにしよう」と迷う時間もこのお店ならではの楽しみのひとつに感じられます。

思わず時間を忘れてしまいそうな、まるでタイムスリップしたかのような空間で過ごすひととき。名古屋を訪れたら、ぜひ『ボンボン』で、ゆったりとしたコーヒータイムを楽しんでみてください。

（撮影・文◎加藤朋子）

●SHOP INFO

ボンボン

住： 愛知県名古屋市東区泉2-1-22

TEL：052-931-0442

営：8:00～21:00

休：年中無休