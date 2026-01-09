『cofunia』

奈良県天理市。日本最古の道といわれる山の辺の道を歩いていると、どこか懐かしい農道の風景が広がります。澄みきった空気を全身で感じ、自然と肩の力が抜けていきます都市のホテルでは得られない余白のある時間を体感できる場所です。

そんな土地に、2025年3月20日に誕生したのが『cofunia』。前方後円墳「西山塚古墳」の麓に建つ、古民家を再生した宿泊施設です。

家族と一緒に過ごせる広々とした「き（木の棟）」

この宿泊施設には、古代思想・陰陽五行を空間に落とし込み、ただ泊まるだけでなく、心と体を静かに整えていく滞在を提案しています。五行をテーマにした個性ある4つの宿泊棟があり、 古材を活かした温もりある「き（木の棟）」をはじめ、

「 つち（土の棟）」※取材時はイベント中のため、通常のレイアウトと異なる場合があります

「 つち（土の棟）」の古墳型のお風呂［食楽web］

洞窟を思わせる「 つち（土の棟）」、ロフトやツリーハウスのような構造を持つ「 みず（水の棟）」、真鍮のシルエットが印象的な、静寂と内省のための部屋「こがね（金の棟）」と、それぞれの空間が五感に異なる刺激を与えてくれます。

「 みず（水の棟）」のロフト

朝食と夕食は、旅先でありがちなごちそうではなく、体にすっと染み込むような体が喜ぶ料理。この土地で過ごす時間と心地よく重なります。

カフェも併設

朝と夕方で表情を変える景色を眺めながら過ごす時間は、観光というより、自分を回復させることに近い感覚。余分なものを手放していく宿泊体験が待っています。

●SHOP INFO

Cofunia

住：奈良県天理市萱生町1021

https://cofunia.co.jp/