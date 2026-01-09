明星企画から、福島各地の“名所・人物・名物”をテーマにした手のひらサイズの赤べこシリーズ第2弾「福島べこ〜ず2」が2026年1月下旬より順次登場します。

福島各地の魅力を愛らしいデザインに凝縮した、旅の思い出にぴったりのコレクション。

明星企画「福島べこ〜ず2」

発売日：2026年1月下旬より順次（一部先行販売あり）

価格：330円(税込)

販売場所：福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設 等

サイズ：高さ約3.5cm

素材：PVC

ラインナップ：全5種

福島には、地域ごとに受け継がれてきた歴史や人物、名物があります。

第1弾「福島べこ〜ず」の好評を受け、第2弾では福島を代表する偉人や歴史的観光地、名産品に焦点が当てられました。

集める楽しさと“福島らしさ”をより深く感じられるシリーズとして企画されています。

高さ約3.5cmの手のひらサイズで、持ち運びやすくコレクション性も抜群。

やさしい色合いと愛らしい表情で、幅広い世代に親しまれるデザインに仕上がっています。

軽量で丈夫なPVC素材を使用しており、観光のお土産としてはもちろん、デスクや棚に飾るインテリア小物としても活躍します。

ももべこ

福島を代表する名産・桃をテーマにしたデザイン。

桃の瑞々しさを感じさせるやさしいピンク色が特徴です。

野口英世べこ

福島が生んだ世界的偉人、野口英世をモチーフにした赤べこ。

特徴的な髪型や口髭が愛らしく表現されています。

蒲生氏郷べこ

会津若松ゆかりの戦国武将、蒲生氏郷をイメージ。

勇ましい武将の姿が、赤べこのフォルムに落とし込まれています。

大内宿べこ

会津の人気観光地・大内宿をテーマにしたデザイン。

茅葺き屋根の街並みを思わせる、落ち着いた色合いが魅力です。

いちごべこ

福島の果物をモチーフにした、可愛らしい一品。

鮮やかな赤色と、いちごの特徴的な種のデザインが目を引きます。

全種類集めて並べたくなる、福島の魅力が詰まったラインナップ。

旅の思い出を持ち帰るような感覚で楽しめます。

明星企画「福島べこ〜ず2」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 福島の名所や偉人が赤べこに！明星企画「福島べこ〜ず2」 appeared first on Dtimes.