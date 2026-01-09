福島の名所や偉人が赤べこに！明星企画「福島べこ〜ず2」
明星企画から、福島各地の“名所・人物・名物”をテーマにした手のひらサイズの赤べこシリーズ第2弾「福島べこ〜ず2」が2026年1月下旬より順次登場します。
福島各地の魅力を愛らしいデザインに凝縮した、旅の思い出にぴったりのコレクション。
明星企画「福島べこ〜ず2」
発売日：2026年1月下旬より順次（一部先行販売あり）
価格：330円(税込)
販売場所：福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設 等
サイズ：高さ約3.5cm
素材：PVC
ラインナップ：全5種
福島には、地域ごとに受け継がれてきた歴史や人物、名物があります。
第1弾「福島べこ〜ず」の好評を受け、第2弾では福島を代表する偉人や歴史的観光地、名産品に焦点が当てられました。
集める楽しさと“福島らしさ”をより深く感じられるシリーズとして企画されています。
高さ約3.5cmの手のひらサイズで、持ち運びやすくコレクション性も抜群。
やさしい色合いと愛らしい表情で、幅広い世代に親しまれるデザインに仕上がっています。
軽量で丈夫なPVC素材を使用しており、観光のお土産としてはもちろん、デスクや棚に飾るインテリア小物としても活躍します。
ももべこ
福島を代表する名産・桃をテーマにしたデザイン。
桃の瑞々しさを感じさせるやさしいピンク色が特徴です。
野口英世べこ
福島が生んだ世界的偉人、野口英世をモチーフにした赤べこ。
特徴的な髪型や口髭が愛らしく表現されています。
蒲生氏郷べこ
会津若松ゆかりの戦国武将、蒲生氏郷をイメージ。
勇ましい武将の姿が、赤べこのフォルムに落とし込まれています。
大内宿べこ
会津の人気観光地・大内宿をテーマにしたデザイン。
茅葺き屋根の街並みを思わせる、落ち着いた色合いが魅力です。
いちごべこ
福島の果物をモチーフにした、可愛らしい一品。
鮮やかな赤色と、いちごの特徴的な種のデザインが目を引きます。
全種類集めて並べたくなる、福島の魅力が詰まったラインナップ。
旅の思い出を持ち帰るような感覚で楽しめます。
明星企画「福島べこ〜ず2」の紹介でした。
