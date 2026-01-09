キュッとまとめた髪もまた、大人の色気を際立たせた。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月8日の第1試合に出場したKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、フェイスラインがすっきりと見えるヘアスタイルで登場。圧巻のスタイルとともに披露し、ファンから好評を浴びた。

【映像】まとめ髪で色気アップ！高宮まりの圧巻スタイル

高宮といえば、攻撃的な麻雀とともに、小柄ながら抜群のスタイルをグラビアなどで披露。デビュー以来、大きな支持を集めていることでも知られる存在だ。麻雀誌などでは表紙を飾ることも多く、その美貌はファンの心を離さない。そんな中、ボディラインがはっきりするユニフォーム姿は、また違った魅力があると毎回、賑わうポイントになっている。

最近では長い髪をおろしたバージョンが多かった高宮だが、この日は後ろでまとめてフェイスラインや首筋などがはっきりと見えるヘアスタイル。ファンからは「髪型素敵だ」「美人が際立つ」というコメントが多く投稿されていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

