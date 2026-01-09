昨年12月に死去した初代林家三平さんの妻で林家正蔵（63）の母・海老名香葉子（えびな・かよこ、本名嘉代子＝かよこ）さん（享年92）のお別れの会が9日、東京都台東区の寛永寺輪王殿で行われた。

法名は「明和院釋尼音嘉（みょうわいんしゃくにおんか）」。遺影は7、8年前に穴水町同窓会で撮影したもの。遺影の横はピンクのスイートピー450本で彩られた。祭壇には白いスプレーマム、カーネーション、トルコキキョウが飾られた。

お笑いタレントの明石家さんま、俳優の伊東四朗、「ザ・ドリフターズ」の高木ブー、俳優の舘ひろし、女優の吉永小百合、歌手の和田アキ子らから供花が届いた。また、日本テレビの演芸番組「笑点」は番組名義で供花を送った。

香葉子さんは1933年生まれ、東京都出身。52年に初代林家三平さんと結婚。三平さんの死後、45年にわたって一門の存続に尽力した。個人事務所「ねぎし事務所」の代表取締役を務め、95年には三平さんゆかりの品を展示する「ねぎし三平堂」をオープンした。また、自身の戦争体験から、執筆活動を通じて平和の訴えを続けた。長男は九代目林家正蔵、次男は二代目林家三平。長女の美どり、次女の泰葉も芸能界で活躍している。美どりの夫は俳優の峰竜太。