大阪府岸和田市の商店街で乗用車が警察官をボンネットに乗せたまま逃走した事件。警察は8日夜、住居不詳・無職の男（40）を殺人未遂などの疑いで逮捕しました。

【写真を見る】警察官をボンネットに乗せたまま、走り去る様子

抵抗する警察官をボンネットに乗せたまま…猛スピードで逃走

手を上げ、停止を求める2人の警察官の前に現れたのは、商店街を走る1台の車です。車は、指示に従い停止。警察官に誘導され、商店街をゆっくり進みますが…突然、突進します。フロントガラスをたたき、抵抗する警察官をボンネットに乗せたまま、車は右折しました。

その後、別の防犯カメラが捉えていたのは、猛スピードで逃走する車の様子。車のボンネットには振り落とされそうになりながら、しがみついているような人影も。その後ろを1人が追いかけます。

事件があったのは、7日午後5時半ごろ。場所は、大阪府岸和田市の駅前の商店街です。

記者

「事件が起こった時間帯の商店街は、仕事帰りの人が行き交っていたということです」

約700m走行した先で警察官振り落とし、走り去る

警察官が、通行禁止の時間帯に走行していた車に停止を求めたところ、車が急加速。ボンネットに警察官を乗せたまま走行し、約700ｍ先で警察官を振り落としてそのまま走り去ったということです。



車から振り落とされた警察官は、ひざをすりむくなどの軽傷です。

近隣住民

「毎日通っているんで、普段から車とかよく通ったりするので、割と人通りも多い。怖いですね、身近にそういうことがあると」

警察は男が車を運転し、高齢女性が同乗していたということで行方を捜査。

その後、事件に関与したとみられる車は、岸和田市の隣の貝塚市内で乗り捨てられているのが見つかったということです。

殺人未遂などの疑いで逃走した男を逮捕

そして、8日夜になって大きな動きがありました。

記者

「容疑者を乗せたとみられる車が岸和田署に入ります。警察官にけがを負わせた殺人未遂の疑いがもたれています」

警察は、車を運転していた住居不詳・無職の久泰範容疑者（40）を殺人未遂などの疑いで逮捕しました。

調べに対し久保容疑者は、「やったことは間違いないが殺意はない」と容疑を否認しているということです。