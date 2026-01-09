米大リーグ（ＭＬＢ）の年俸調整回避期限となった８日（日本時間９日）、岡本和真内野手と４年総額６０００万ドル（約９４億円）で契約したブルージェイズは、計４選手が調停権を持つ中、Ｅ・ラウアー投手を除く、３選手との契約に合意したと発表した。

昨年ワールドシリーズ進出を果たしたプレーオフで、キープレーヤーとなった野手３人は全員、来季の契約を交わした。新三塁手として期待される岡本の入団会見から２日が経過。世界一奪回を目指す布陣が整った。

この日は、調停回避のために契約締結が必要となる期限。まずは、控え捕手のＴ・ハイネマンが、年俸１２３万７５００ドル（約１億９０００万円）で合意。続いて、内野全ポジションと外野も守れるスーパー・ユーティリティーのＥ・クレメントが年俸４６０万ドル（７億２０００万円）で契約。直後に、来年ＦＡ権を得るバーショ外野手が１０７５万ドル（１６億９０００万円）で合意し、３人の野手は全員、調停を回避した。昨年９勝２敗で、今季で調停３年目の左腕Ｅ・ラウアーは合意に至らず、２月の調停に進むことになった。

新加入の岡本は、主に三塁手、状況によっては、一塁＆外野での起用が求められている。６日の入団会見では「３つのポジションはどこでも守る準備はしていますし、いろんな所を守るのは、僕自身好きなので楽しみです」と“オールラウンダー”としてチームに貢献する意欲を頼もしく語った。プレーオフでも活躍した野手陣３人が揃って契約し、ロースター構築がまた一歩、前進したブ軍。守備、打順ともに岡本の起用法も、更に鮮明になっていく。

ブ軍は、更なる打撃補強を目指し、ＦＡのＫ・タッカー、再契約となるＢ・ビシェットの争奪戦に参戦していると報じられており、今後の補強が引き続き、注目される。