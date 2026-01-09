トッテナム、サントスのDFソウザ獲得へ個人間合意か 左SBを主戦場とする19歳
トッテナム・ホットスパーが、ブラジル1部（カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA）のサントスに所属するブラジル人DFソウザの獲得に向けて個人間合意に達したようだ。8日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。
現在19歳、左サイドバックを主戦場とするソウザは、2024年2月にトップチームデビューを果たすと、2025年シーズンは公式戦29試合に出場して1ゴール2アシストという成績を残した。
ロマーノ氏によると、トッテナム・ホットスパーはソウザと個人間合意に達したとのこと。また、イギリス紙『スタンダード』によると、ソウザは移籍を希望しており、トッテナム・ホットスパーは移籍金約1300万ポンド（約27億円）でサントスにオファーしたという。
トッテナム・ホットスパーは現在、左サイドバックのイタリア代表DFデスティニー・ウドギーがハムストリングの負傷により離脱しているほか、イングランド代表MFジェームズ・マディソンや同FWドミニク・ソランケ、スウェーデン代表MFデヤン・クルゼフスキ、ガーナ代表FWモハメド・クドゥスが離脱している。
