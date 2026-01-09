フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は９日、水戸市のアパートで昨年１２月３１日夜、住人のネイリストの小松本遥さんが殺害された事件を報じた。

番組では、小松本さんは、玄関で血を流して倒れているところを帰宅した夫によって発見されたことを報じ、玄関には、血だまりと多数の靴あとが残されていて、その中に犯人のものがないか捜査していることを伝えた。

県警は強い殺意に基づき襲撃された可能性があるとみて、交友関係などを捜査している。

ＭＣを務める俳優の谷原章介は、今回の事件に「大みそかに、しかも、旦那さんの帰宅を待つ、そのもう、本当に一番中、１年でも幸せで、こう心がほぐれる瞬間でもあるじゃないですか、大みそかの夜っていうのは」とコメントし「そういう時に、このような悲惨な事件に遭ってしまい、小松本さんご本人もそうですけど、ご家族の旦那さんだったりとか、あの親御さんだったりとかの気持ちを考えると、本当にもう胸が痛くなるし言葉がないし、一刻も早く犯人を見つけてほしいですよ」と願っていた。