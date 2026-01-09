SNSの総フォロワー数が150万人超のギャル系ユーチューバーで芸能事務所社長の葉山潤奈（36）が9日まで自身のインスタグラムを更新し、第1子となる長女の出産を報告した。

「葉山の、お姫様お爆誕で御座います 2026 1/7(WED)14:48 2472g 48cm」と第1子となる長女の誕生を報告した。

「血圧が高かった1/5の検診で突然決まった翌日入院 20日ほど早い出産となる事への不安とドキドキわくわくで 意味わからんまま準備をしていざ入院！！」「自然分娩を希望していたのだが血圧が高いため 出産方法は無痛を勧められ（麻酔が血圧を下げるとのこと）たんだけど 自然分娩で陣痛味わってみたかったとの私のわがままに応えてくれて 入院して15:00から翌日の6:00までは促進剤とバルーンしながら 陣痛を味わせてもらいました 強烈！！笑」と記した。

「陣痛5分間隔のところで血圧がマズくなってきたので 無痛の麻酔を入れる事に！これ陣痛きてるの？ってくらい無痛すぎて 本当にビックリ&感動した！！これなら痛いのが苦手な人でも 出産にチャレンジできるね！って感心してたけど…子宮口が3cmから開かず…促進剤はMAXに達していてポニョが苦しそうになり 緊急帝王切開になりまして… 2026年1月7日 13:48に無事に産まれました！！」と出産の経緯を明かした。

「自然、無痛、帝王切開のお産フルコースを味わえたとして お産方法はなんでも良かったのかもと終わってから思う。笑 兎にも角にも、ちょっと小さかったけど 姫が元気に産まれてくれてホッとしました、、、。産声を聞いた瞬間は手術台の上で涙が…」と喜び。「あぁ良かったと安堵した同時に意味わからん幸福感に包まれて めちゃくちゃな産後ハイです！！笑」とつづった。

「皆様からの温かいメッセージに癒されました ありがとう！！今日までも見守ってくれてありがとう！！！これからは姫もよろしくお願いします」と呼びかけた。

葉山は女性専属の芸能事務所「株式会社Joint M’s」を2013年に立ち上げ、アーティストの発掘・育成・キャスティングなどを手掛けている。また、自身がネット上で誹謗（ひぼう）中傷やデマを流された体験を生かし、SNSの使い方や言葉を適切に選ぶ重要さ、炎上している人にどのような対応をすべきかなどの啓発活動にも力を入れており、女性支援を目的としたNPO法人を立ち上げ、社会貢献活動へも積極的に参加している。

昨年8月に付き人の男性との結婚と第1子妊娠を公表していた。