辻希美の第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん、生後5ヶ月記念ショットが話題「サイズ感たまらない」「成長早すぎ」
【モデルプレス＝2026/01/09】タレントの辻希美と俳優の杉浦太陽が1月8日、それぞれ自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの生後5ヶ月を記念したショットを公開し、話題になっている。
【写真】5児のママタレ「サイズ感たまらない」生後5ヶ月ショットが可愛すぎる
辻は「今日で夢空が産まれて５ヶ月が経ちましたぁ〜」と報告。「本当に成長成長の毎日で もう可愛さが増していくばかり」などと溺愛ぶりを明かし、夢空ちゃんの生後5ヶ月を記念した写真を公開した。投稿された写真では、オムツを「5カ月」の形に置き、夢空ちゃんがうつ伏せから体を持ち上げカメラ目線になった写真を披露している。
また、杉浦も「夢空 生後5ヶ月になりました〜」と紹介し、「いろんな成長が見られて嬉しいなぁ すくすく大きくなぁれ」と夢空ちゃんへの思いをコメント。辻と同じ記念ショットを投稿した。
この投稿にファンからは「どんどん大きくなる」「サイズ感たまらない」「成長早すぎ」「ニコニコ笑顔が可愛すぎる」「素敵なショット」などと反響が寄せられ、さらに同日に辻・杉浦夫妻が全く同じ投稿をしたことにも「仲良し夫婦」「夫婦でお祝いしてて素敵」などとコメントが寄せられている。
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
