『イカゲーム』俳優ら韓国スターが参列し追悼…“国民俳優”アン・ソンギさん、最後の別れ

韓国で“国民俳優”として長年愛されてきた故アン・ソンギさんが、遺族や同僚と最後の別れを行った。

本日（9日）午前8時から、ソウル・明洞（ミョンドン）聖堂にて、アン・ソンギさんの葬儀ミサおよび映画人告別式が行われた。

【写真】女性議員、アン・ソンギさんの葬儀場で炎上

敬虔なカトリック信者であったアン・ソンギさんの意思を尊重する形で営まれ、俳優のチョン・ウソンと、共同葬儀委員長を務めるペ・チャンホ監督が追悼の辞を述べた。

霊柩車は同日午前7時40分頃に明洞聖堂へ到着し、遺族をはじめ、映画界の同僚や後輩たちが故人のそばに寄り添った。チョン・ウソンはアン・ソンギさんの遺影を手にし、『イカゲーム』で知られる俳優イ・ジョンジェが勲章を携えてその隣に立った。

（写真提供＝OSEN）チョン・ウソン（左）、イ・ジョンジェ

さらに、俳優のソル・ギョング、ユ・ジテ、パク・チョルミン、パク・ヘイル、チョ・ウジン、チュ・ジフンが棺を担いだ。

この日の葬儀ミサには、イム・グォンテク監督をはじめ、俳優のヒョンビンやピョン・ヨハンらも参列し、アン・ソンギさんの最後の旅路を見送った。

（写真提供＝OSEN）ヒョンビン（左）、ピョン・ヨハン

アン・ソンギさんは12月30日午後、自宅で食事中に食べ物を喉に詰まらせて倒れ、その後、心肺蘇生を受けた上でソウル・順天郷（スンチョンヒャン）大学病院の集中治療室で治療を受けていたが、1月5日、家族に見守られながら息を引き取った。享年74歳。

なお、アン・ソンギさんは2019年に血液がんと診断され、翌年に完治判定を受けたものの、その後再発し、闘病生活を続けていた。

葬儀は、シン・ヨンギュン芸術文化財団と韓国映画俳優協会の主催による「映画人葬」として執り行われ、葬儀ミサ終了後の午前9時からは、映画人告別式が厳かに行われた。アン・ソンギさんは文化勲章の最高等級である金冠文化勲章を受章している。

（記事提供＝OSEN）