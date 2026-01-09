沖田愛加アナ、美スタイル際立つノースリミニワンピ姿 メキシコ旅満喫ショットに反響「脚綺麗」「理想のスタイル」
【モデルプレス＝2026/01/09】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が1月7日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。
【写真】28歳美人アナ「脚綺麗」ノースリミニワンピで際立つ美スタイル
メキシコのリゾート地として知られるカンクンを訪れた沖田アナ。「今まで見た海の中で1番綺麗だった」とつづり、現地で撮影した動画を投稿。美しい肌と脚が際立つノースリーブのミニワンピースを着用し、ビーチを歩く姿を披露した。また、ジェットボートで海を満喫する様子なども公開していた。
この投稿に、ファンからは「脚綺麗」「爽やか」「めちゃくちゃ可愛い」「理想のスタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆沖田愛加アナ、美スタイル輝くノースリミニワンピ姿公開
◆沖田愛加アナの投稿に「綺麗すぎてため息もの」と反響
