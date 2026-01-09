大食い女王・もえのあずき、ミニスカ✕ロングブーツで美脚披露「リアルシナモン」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが1月8日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
もえのは「しなもん推し活初めしました」「＃もえあずシナモン」と記し、サンリオキャラクターのシナモロールのトップスを着用した写真を投稿。ボトムスにはオフホワイトのミニスカートを合わせ、美しい脚が輝くコーディネート姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「幸せいっぱいの空間」「お人形さんみたい」「透明感すごい」「可愛いの相乗効果」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆もえのあずき、美脚際立つミニスカコーデ公開
◆もえのあずきの投稿に「可愛いの相乗効果」と反響
