【790円→500円】看板商品の「醤油ラーメン」2種が安くなる　ラーメンチェーンが新春感謝祭を開催

「東京背脂黒醤油ラーメン伍福軒」は、2026年1月15日（木）〜1月17日（土）の3日間、対象のラーメンが特別価格の「500円」で食べられる「2026新春大感謝祭」を開催する。※文中価格は全て税込表記

2025年7月に誕生した「伍福軒」。開店から半年を迎え、これまでの利用者へ感謝の意味を込め、今回、特別なキャンペーンを企画した。看板メニューである「黒醤油ラーメン」と「白醤油ラーメン」の2品を、特別価格500円（税込）で提供するという。通常価格はどちらも790円。

「伍福軒」が新春大感謝祭 開催

〈2026新春大感謝祭 概要〉

【開催期間】

2026年1月15日（木）〜1月17日（土）

※17日営業終了まで有効（営業が日付をまたぐ店舗も対象）

【価格】

特別価格 各500円

【対象商品】

・黒醤油ラーメン

・白醤油ラーメン

【対象店舗】

東京背脂黒醤油ラーメン 伍福軒 全10店舗

※定食、その他のラーメン（例：玉子ラーメン、特製ラーメン等）は通常価格より290円割引で提供する。

【注意事項】

・モバイルオーダー導入店舗では、通常価格で購入後、レジにて割引対応を実施する

・券売機設置店舗では、通常価格で購入後、注文時に差額分を返金する

・事前の告知なく、内容変更または終了する場合がある

・材料がなくなり次第、終了となる場合がある

・定食・その他ラーメンは、通常価格との差額での提供となる