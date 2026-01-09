住居に押し入り凶器を使って金銭を要求しておきながら…ナナを“殺人未遂”で逆告訴した強盗犯、20日初公判

女優ナナの自宅に侵入し、強盗行為を働いた30代男性A氏の初公判が今月中に開かれる。

1月8日、法曹界によると、議政府（ウィジョンブ）地裁・南楊州（ナミャンジュ）支院第1刑事部は、強盗致傷の疑いで拘束起訴されたA氏に対する初審理を1月20日に行う予定だ。

【写真】ナナ、“ノーブラ”で東京観光

この事件は、2025年11月15日午前6時ごろ、京畿道九里（クリ）市にあるナナの自宅で発生した。A氏ははしごを使ってベランダから侵入し、凶器でナナの母親を脅して金品を要求した疑いを受けている。

当時、悲鳴を聞いて目を覚ましたナナは、母親とともにA氏ともみ合いになり、A氏を制圧した後、警察に通報した。この過程でナナと母親は負傷し、病院で治療を受けたほか、A氏も顎の部位に裂傷を負った。

事件を調査した警察は、ナナ母娘の行為は侵入者を制圧するための正当防衛に該当すると判断し、立件しなかった。

（写真提供＝OSEN）ナナ

拘置所に収監中のA氏は最近、ナナを殺人未遂および特殊傷害の疑いで逆告訴し、物議を醸している。

A氏は獄中書簡を通じて、自身は凶器を準備しておらず、ナナが家財道具で自分を刺して重傷を負わせたと主張している。また、ナナ側が事件を隠蔽するために金銭を提案したとも主張しているという。

これに対し、ナナの所属事務所SUBLIME側は、加害者の主張はまったく事実無根であると強調。所属事務所は、加害者が反省もなく、著名人である点を悪用して反人倫的な二次被害を引き起こしているとして、情状酌量のない強力な民事・刑事上の法的措置を取るとの立場を明確にした。

ナナは自身のSNSを通じて、直接心境を伝えた。

彼女は、あり得ない状況を乗り越えなければならない立場に置かれているとし、ファンに意図せず不安を与えてしまったことへの謝意を示した。また、精神的につらい時間を耐えているが、崩れることなく安定した姿を見せていくと、断固たる意志を表明した。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。