アニエスベー×ヘリーハンセン第3弾、海を想うサステナブルコラボ

アニエスベーとヘリーハンセンが共鳴し続けるコラボレーションから、第3弾となる新作コレクションが2026年1月23日(金)に登場します。“j’aime la mer!(海が好き!)”という想いを軸に、環境への配慮と機能美を両立したラインアップが完成。アウターからTシャツ、バックパックまで、日常にもアウトドアにも寄り添うアイテムが揃い、未来の海を見据えたスタイルを提案します。

3WAYで活躍する高機能アウター

価格：77,000円(税込)



「agnesb.×HHUnitedJacket」は、防水ジャケットとインサレーションカーディガンを組み合わせた3WAY仕様。アウターシェルには一部リサイクルナイロンを使用し、防水透湿性に優れた仕上がりです。

止水ファスナーを採用し、スポーティーで洗練された印象に。

インナーはアニエスベーのカーディガンプレッションに着想を得たデザインで、サーモフレーム封入により軽さと保温性を両立。フードは取り外し可能です。

サイズ：XS～XL(ユニセックス)

家族で楽しめるボーダーTシャツ

ユニセックスモデル

価格：16,500円(税込)

キッズモデル

価格：9,900円(税込)

アニエスベー定番の12mmピッチボーダーに、ヘリーハンセンの機能素材を融合したロングスリーブTシャツ。リサイクルポリエステルとコットンを使用し、表はナチュラル、裏はドライな着心地を実現しています。

コラボレーションならではのカラーリングで展開され、キッズモデルもラインアップ。リンクコーデも楽しめます♪

ユニセックスサイズ：XS～XL／キッズサイズ：100～140

BlackandWhiteで魅せるバックパック

30L価格：24,200円(税込)／20L価格：23,100円(税込)

定番アウトドアパック「Stetind30」「Stetind20」は、アニエスベーを象徴するBlackandWhiteのコラボレーションカラーでアップデート。

登山にも対応する機能的なディテールに加え、トップポケットにはコラボプリント入りレインカバーを付属。

内側にはアニエス・トゥルブレ撮影の海の写真をジャカードで表現した特別ネームを配置しています。

30Lサイズ：H51×W31×D17cm/重量約750g

20Lサイズ：H48×W29×D15cm/重量約690g

展開カラー：BlackandWhite

海を想うスタイルを日常に

第3弾コラボレーションは、機能性とデザイン、そして環境への配慮を丁寧に重ねたコレクション。アニエスベーとヘリーハンセンの哲学が息づくアイテムは、身にまとうことで未来の海へ想いをつなぎます。

日常からアウトドアまで、長く愛せる一着や一点をぜひ見つけてみてください♡