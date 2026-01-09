¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Æ¤Ä¤¸¡¡¡Ö±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Î4¾¡2ÇÔ¡×¡¡11Æü³«Ëë²¦¾Àï¤ò¶ÄÅ·Í½ÁÛ
¡¡¾´ýÉáµÚ»ØÆ³°÷¤ÎÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ï¥Ã¥È¡×¤Æ¤Ä¤¸¡Ê50¡Ë¤¬¡¢11Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡Éé¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í¤ò´Þ¤à6´§¡á¤¬Ä©Àï¼Ô¡¦±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤Î¤Ï2´üÏ¢Â³¡£¤Æ¤Ä¤¸¤Ï¡Ö4¾¡2ÇÔ¤Ç±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÃ¥¼è¡×¤ÈÂçÃÀÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ32´ü¤ÇÇÔÂà¤Ï2ÅÙ¡£¤¤¤º¤ì¤â1ÆüÀ©¤Î±Ã²¦Àï¤È²¦ºÂÀï¤Ç¡¢²¦¾Àï¤ÈÆ±¤¸»ý¤Á»þ´Ö8»þ´Ö°Ê¾å¤Î2ÆüÀ©¤Ï18ÅÙÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÇÔÂà¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀè¼êÈÖ¤Ç¤ÏÁ°´üÂè2¶É¤Þ¤Ç32Ï¢¾¡¤·¤¿¡£Ä¹¤¤»ý¤Á»þ´Ö¤Ç¤³¤½¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾å¤Ë±ÊÀ¥¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ï1Æü¡¢2ÆüÀ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç6ÅÙ¤¢¤êÁ´¾¡¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢»É·ãÅªÅ¸Ë¾¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÀÎ¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤ÎÃæ¸¶¤µ¤ó¤ÈÊÆÄ¹¤µ¤ó¡£Îò»Ë¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡´ý³¦¤òºÌ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¡£¤Æ¤Ä¤¸¤ÏÎòÂåºÇÂ¿187¶É¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤â20ÅÙ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿Ãæ¸¶À¿½½Ï»À¤Ì¾¿Í¤ÈÊÆÄ¹Ë®Íº±ÊÀ¤´ýÀ»¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¡£±ÊÀ¥¤ÏºòÇ¯²¦¾Àï¡¢Ì¾¿ÍÀï¡¢²¦°ÌÀï¤ÇÆ£°æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£¤¤¤º¤ì¤â2ÆüÀ©¤ÇÁ´8´§Ãæ¡¢ºÇÂ¿¥«¡¼¥É¡£Æ£°æ¤¬¥×¥íÌÜÁ°¤Î»°ÃÊ»þÂå¤«¤éÎý½¬¾´ý¤ò»Ø¤·¡¢¹â¤á¤¢¤Ã¤¿¡£Æ£°æ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢±ÊÀ¥¤Ë¤âÂÐÆ£°æÀï¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ÏÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÅ·ºÍ¡×¤ÎÆ£°æ¤ËÂÐ¤·¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÅØÎÏ¡×¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤½¤¦ÂÐÈæ¤µ¤ì¤ëÎ¾¼Ô¤À¤¬¡¢¤Æ¤Ä¤¸¤Î¸«Î©¤Æ¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅØÎÏ¤ÇÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×Æ£°æ¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¤¬ÅØÎÏ¤·¤¿¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê±ÊÀ¥¤ÏÆ£°æ¤ÎÅØÎÏ¤òÃÎ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀïÍâÆü¤Î°ÜÆ°Æü¤Ë¤âÂ¾¤Î´ý»Î¤È¤ÎÎý½¬¾´ý¤ò»Ø¤¹¤è¤¦¤ÊÃÃÏ£¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤é¤³¤ó¤ÊÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£²¦¾Àï¤òÀ©¤·¤¿¤È¤¡¢¤³¤ÎÅØÎÏ¤¬Àµ²ò¤ä¤Ã¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤È»×¤¦¡×
¡¡¤½¤³¤ÇÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤¬19Ç¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÌ¾²óÅú¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾´ý¤Î¿ÀÍÍ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÆ£°æ¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÂÐ¶É¤Ë¾¡¤Æ¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°ì¶É¡¢¼ê¹ç¤ï¤»¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¿ÀÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÎÎ°è¡£ËÜÅö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È»Ø¤·¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¿Í´ÖÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ£°æ¤µ¤ó¡£±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¿Í´ÖÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¡£Á°´ü¤Ï¡Ö3¾¡3ÇÔ¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢7ÈÖ¾¡Éé¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇÔÂà¤É¤³¤í¤«3ÇÔÌÜ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æ£°æ¤Ë½é¤ÎÂè7¶ÉÆÍÆþ¤òÍ½Â¬¤·¤ÆÄÀË×¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀã¿«¤ò´ü¤¹º£´ü¡£ÅªÃæ¤¹¤ì¤Ð¤Æ¤Ä¤¸¤â¡Ö¿À¤ÎÎÎ°è¡×¤ËÆþ¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¡¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Æ¤Ä¤¸¡¡1975Ç¯8·î7Æü¡¢ºæ»Ô½Ð¿È¤Î50ºÐ¡£94Ç¯¡¢Îø¤µ¤ó¤È¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£98Ç¯¡¢ABC¤ª¾Ð¤¤¿·¿Í¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡¢2020Ç¯¤Ë¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£21Ç¯¤Ë¥¢¥Þ»°ÃÊ¤Î´ýÎÏ¤Ê¤É¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢É®µ¤ÈÌÌÀÜ¤Ç¹çÈÝÈ½Äê¤¹¤ëÏ¢ÌÁ¸øÇ§»ñ³Ê¡ÖÉáµÚ»ØÆ³°÷¡×¤Ë¹ç³Ê¡£24Ç¯Ëö¡¢»öÌ³½ê¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ½Ð¾ì¼Ô¤òÊç¤ê¡¢Âè1´ü·Ý¿Í¾´ýºÇ¶¯¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¼çºË¤·¤¿¡£