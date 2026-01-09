空欄に入るひらがなを当てるクイズです。一見バラバラに見える3つの言葉。しかし、ある「2文字」を入れるとすべてが完成します！ あなたのひらめき力で、正解を導き出してみてくださいね。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

一見バラバラに見える言葉ですが、それだけに答えが分かったときの爽快感は格別ですよ。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□かぜ
いき□□
□□っこ

正解：おい

正解は「おい」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「おい」を入れると、次のようになります。

おいかぜ（追い風）
いきおい（勢い）
おいっこ（甥っ子）

今回は「追い風」や「勢い」といった、前向きなパワーを感じる言葉が含まれていました。最後の「□□っこ」を見て、親戚の子を指す「甥っ子（おいっこ）」がパっと思い浮かんだ方は、解答がスムーズだったのではないでしょうか。

(文:All About ニュース編集部)