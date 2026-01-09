【ひらがなクイズ】4つの言葉に共通して入る2文字は何？ 脳を柔らかくして考えてみて
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見バラバラに見える言葉ですが、それだけに答えが分かったときの爽快感は格別ですよ。
□□かぜ
いき□□
□□っこ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「おい」を入れると、次のようになります。
おいかぜ（追い風）
いきおい（勢い）
おいっこ（甥っ子）
今回は「追い風」や「勢い」といった、前向きなパワーを感じる言葉が含まれていました。最後の「□□っこ」を見て、親戚の子を指す「甥っ子（おいっこ）」がパっと思い浮かんだ方は、解答がスムーズだったのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
