「爆美人が紛れ込んでる」人気芸人の女装姿が話題に！ 「タイプなのですがどなたでしょうか？」
お笑いコンビ・かが屋の加賀翔さんは1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。バラエティー番組『有吉の壁』（日本テレビ系）で撮影したオフショットを公開したところ、お笑いトリオ・四千頭身の石橋遼大さんの女装姿が話題となっています。
【写真】「爆美人が紛れ込んでる」
ファンからは「めっちゃ綺麗じゃん！？」「バシさん美人すぎる」「爆美人が紛れ込んでる」「右上の綺麗な女性がとてもタイプなのですがどなたでしょうか？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「バシさん美人すぎる」加賀さんは、3枚の写真を投稿。同番組内での人気芸人たちの様子をフィルムカメラで撮影しています。特に2枚目の石橋さんが女装したショットが話題に。ロングのヘアウィッグと肩を出した服で大人っぽい雰囲気の女性に変身しています。
オフショットはほかにも！ほかにも、加賀さんは同番組でのお笑い芸人たちのオフショットを公開中。フィルムカメラならでは温かい質感で、さまざまな瞬間を切り取っています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
