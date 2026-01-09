新「GRヤリス」登場

トヨタは、2026年1月9日に開催された東京オートサロン2026にて、スポーツモデル「GRヤリス」の新たな特別仕様車「MORIZO RR」を発表し、開発中のプロトタイプを初公開しました。

GRヤリスは2020年9月に登場した、コンパクトカー「ヤリス」をベースとし、ラリーや耐久レース参戦を通じて得た技術を反映した4WDスポーツモデルです。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「GRヤリス」です！ 画像で見る（88枚）

ボディサイズは全長3995mm×全幅1805mm×全高1455mmで、乗車定員は4名。重量は1240〜1300kg。

専用の3ドアワイドボディに、最高出力304馬力を発揮する1.6リッター直列3気筒ターボと高性能4WD「GR-FOUR」を組み合わせ搭載しています。

度々改良が加えられており、2024年1月の改良版では新開発8速AT「GR-DAT」や操作性重視の内装を採用。サイドブレーキや剛性、冷却性能なども改良されました。

また2025年4月に行われた一部改良ではGR-DAT（8速スポーツAT）の熟成、EPSや足回りの設定変更、大型フットレスト追加などが実施。2025年9月12日には、冷却・空力性能を高める6アイテムを同時装着することで効果を最大化した「Aero performance package（エアロパフォーマンスパッケージ）」も登場しています。

そんなGRヤリスの新たな特別仕様車がMORIZO RRです。

GRヤリス MORIZO RRは、モリゾウことマスタードライバーの豊田 章男氏とともに、2025年に6年ぶりにニュルブルクリンク（以下、ニュル）24時間耐久レースに「TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing（TGRR）」として参戦し、その挑戦によって誕生したモデル。

TGRRによる、GR-DATを搭載したGRヤリス109号車のドライバーの一人として参戦したモリゾウは、ニュルの過酷な環境にもかかわらず、予定していた周回数を超えて走りました。無事完走した直後「GRヤリス、本当にいいクルマです」、「8速ATじゃなかったら、15周走れていないと思う」と話したといいます。

GRヤリス MORIZO RRは、ニュル24時間耐久レース参戦で培ったドライバーとクルマが対話できる一体感の高さ、信頼性や安心感、そしてクルマ好きが笑顔になれる、ずっと運転していたくなるような感覚を楽める一台となっているようです。

エクステリアでは、GRヤリス MORIZO RR専用のエアロパーツとして、ニュル24時間耐久レースで開発したカーボン製リヤウィングを採用。また、フロントスポイラーやサイドスカート、カーボン製エンジンフードも装着しています。

ボディカラーもGRヤリス MORIZO RR専用の「グラベルカーキ」があしらわれます。ラジエーターグリルには、ピアノブラックをあしらい、重心を低く見せています。ホイールもブロンズホイールを採用しています。

ブレーキキャリパーのほか、インテリアのステッチにはモリゾウのシグネチャーカラーであるイエローが配されます。

スエード表皮を使ったステアリングホイールも専用装備。ステアリングホイールはモータースポーツにおける操作性を追求し、外径をひとまわり小径化するとともに、パドルシフトやステアリングスイッチの形状を変えています。

また、MORIZO RRロゴを施した専用シリアルナンバープレートも装着されます。

走行性能面では、専用リアウィングによる強力なダウンフォースの恩恵を受けたことで、ニュルのように路面の起伏が激しい環境でもタイヤがしっかりと路面追従できる減衰力特性に足回りの設定を最適化。

その結果、スポーツ走行性能を維持しながら、日常でもストレスなく乗ることができるパフォーマンスを実現しています。

また、電動パワーステアリング（EPS）の制御も変更したほか、モリゾウとともに開発したという専用の四駆制御モード「MORIZO」モードを新採用。ベース車に備わる「GRAVEL」モードと置き換えるかたちで設定されている「MORIZO」モードは、ニュルを安心して走り切るための最適なイニシャルトルクと駆動力配分となる前50：後50の設定となります。

日本向けのGRヤリス MORIZO RRは2026年春以降に、スマートフォン向けアプリ「GR app」を通じて抽選申し込みを開始し、100台限定で発売を予定。欧州の一部地域においても100台限定で発売される予定です。