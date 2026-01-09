東京オートサロンで放たれた衝撃のNISMOモデル

2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン2026」で突如姿を現した、NISMO（ニスモ）のコンセプトカー「AURA NISMO RS CONCEPT（オーラ ニスモ アールエス コンセプト）」。

その詳細をお伝えする前に、声を大にして言いたいことがあります。それは、「今後のNISMOは、もっと大胆なクルマを送り出そうとしている」ということ。そして「それは楽しみでしかない」ということです。

NISMOとは、日産のモータースポーツブランド。国内最高峰のハコ車レースである「スーパーGT」をはじめ、さまざまなカテゴリーで活躍しています。

それと同時に、「フェアレディZ NISMO」をはじめとする、公道走行可能な高性能仕様のコンプリートカー、いわゆる「NISMOロードカー」も手がけてきました。

現在国内で販売されているNISMOロードカーは、「フェアレディZ NISMO」のほか、「アリアNISMO」「エクストレイルNISMO」「AURA NISMO」の4タイプ。残念ながら「GT-R NISMO」と「スカイラインNISMO」はすでに終了、「リーフNISMO」はまもなく登場する新型での設定は現時点ではありません。

どれも走りの完成度は高いものの、かつてを知る身としては、少し物足りなさを感じるのも事実です。

以前は、たとえば「フェアレディZ（Z33型）」に、通常の3.5リッターから3.8リッターへと排気量アップしたレース用エンジンを搭載した「フェアレディZ バージョンNISMO Type 380RS」を市販。

さらに、本来は1.2リッター直列3気筒エンジン＋CVTを組み合わせる「マーチ」に、1.5リッター直列4気筒エンジンと5速MTを搭載した「マーチ1.5 NISMO S」も、手ごろな価格で販売されていました。

これらのモデルに共通するのは、「標準仕様とは異なるエンジンを積んでパワーアップする」という、チューニングカーの王道メニューが施されていた点です。

いわば“心臓移植”とも言える大胆なカスタマイズが、クルマ好きの心を強くくすぐっていたのも、また事実でしょう。

そもそも、現行ラインナップにおいて日産本体が手がけたフェアレディZ NISMOを除く多くのNISMOロードカーを開発しているのは、2022年春に日産・モータースポーツ・インターナショナル（NISMO）とオーテックジャパンが統合して誕生した「日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社」のNISMO CARS事業部。早い話が、そのルーツはオーテックジャパンにあります。

「スカイラインGT-R（R33型）」の4ドアモデルである「スカイラインGT-R オーテックバージョン 40thアニバーサリー」や、初代「ステージア」に「GT-R」のエンジンを搭載した「ステージア オーテックバージョン 260RS」などを世に送り出したファクトリーです。

「スカイライン（R32型）」にGT-R用エンジンを自然吸気化して搭載した「スカイライン オーテックバージョン」もありましたね。

何が言いたいかというと、そうしたエボリューションモデルと比べると、近年のNISMOロードカーは、カスタマイズがややおとなしく感じられるということ。

見た目こそ派手ですが、パワートレインに踏み込んだ大胆なパフォーマンスアップという点では、かつてとは少し違っていました。

そんな中で姿を現したのが、AURA NISMO RS CONCEPT。同車は「ノート オーラ」をベースとした特別なNISMOロードカーのコンセプトですが、見た目の激しさもさることながら、その中身がとにかく凄い。

ひと言で言えば、“ふたクラス上”のエクストレイルNISMOのパワートレインを、そのままぶち込んだのです。

通常のAURA NISMOが、1.2リッターエンジン（最高出力160kW／最大トルク103Nm）にフロント100kW／リア60kWのモーターを組み合わせるのに対し、AURA NISMO RS CONCEPTの心臓部は、1.5リッターターボエンジン（106kW／250Nm）＋フロントモーター150kW／リアモーター100kWという強烈な構成。

バッテリーの大型化により車両重量は約100kg増える見込みですが、それでもパワーウェイトレシオは約3割も向上しています。

「ノートのボディにエクストレイルのパワートレイン」と聞いて、ハイパフォーマンスを期待しないほうが無理というものです。

もちろん、スタイリングもそれに見合う大胆さ。左右合わせて145mmも拡幅されたフェンダーは、かつてのレーシングカー「シルエットフォーミュラ」を思わせる力強さとカッコよさを放っています。

ダイナミックで、勇ましすぎるほど。その姿は、初代「ジューク」にGT-R（R35型）のエンジンとパワートレインを無理やり詰め込み、実際に日産が市販した伝説のクルマ「ジュークR」を彷彿とさせます。そう感じるのは、筆者（工藤貴宏）だけでしょうか。

あえてAURA NISMO RS CONCEPTとジュークRの共通点を挙げるなら、小さくて軽い市販車のボディに、上位クラス向けのハイパワーな市販パワーユニットを組み合わせていること。速い市販車を作るための、伝統的な方程式に則っているのです。

このAURA NISMO RSは、現時点ではあくまで「コンセプト」としてプロジェクトが動き始めた段階。

しかし今後は、国内レースであるスーパー耐久シリーズのST-Qクラス（自動車メーカーの開発車両など、市販されていない車両が参戦できるクラス）への参戦も視野に入れており、さらに「市販化も目指す」というから、期待は高まるばかりです。

「日産モータースポーツ＆カスタマイズとして、よりエモーショナルで、もっとエキサイティングな、魅力あふれる商品を、いちはやくお客さまにお届けする」

NISMOとオーテックを統括する、日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社の社長兼CEO、真田裕氏はそう語ります。

つまり、このAURA NISMO RS CONCEPTが、よりエキサイティングなNISMOロードカー復活の狼煙となることは間違いなさそう。

筆者としては、次期スカイラインに「パトロール」用の3.5リッターV型6気筒ツインターボエンジン「VR35DDTT」（標準で425PS、NISMO仕様なら501PS）を搭載した、次世代「スカイラインNISMO」なんてものも期待したいところです。

やっちゃえ、日産。そして、やっちゃえNISMO。