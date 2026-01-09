Image: generated at whisk

犬の年齢を人間に換算するとき、「犬の年齢×7」という計算方法が一般的に知られていると思います。「犬の1年＝人間の7年」に相当すると。

私もずっとそうやって計算していましたし、獣医さんもざっくりそんな感じで説明していた気がします（もし違ったらすみません。かなり昔の記憶です）。

でも、実際はどうも違うらしいんです。

だって、生後1年にも満たない犬でも子犬を産めますが、人間の9カ月はまだ赤ちゃんです。どう考えても「犬の1年＝人間の7年」とは言えませんよね……。

実は科学者たちも、ずっとこの違和感を抱えていました。それを解きほぐそうとした研究を、科学メディア「IFLScience」が取り上げていました。

「×7」は分かりやすいけど正確じゃない

この素朴な疑問に向き合ったのが、老化研究を専門とする研究者たちです。彼らが注目したのは、「エピジェネティック・クロック」と呼ばれる考え方。

DNAの配列そのものではなく、DNAに付く化学的な“印”の変化を手がかりに、生物の「本当の老化スピード」を測ろうとする手法です。

この方法を使えば、「カレンダー上の年齢」ではなく、「体がどれくらい年を取っているか」が見えてきます。そこで研究チームは、人間だけでなく、犬にも同じ物差しを当ててみることにしました。

調べたのは、生後1カ月ほどから16歳までの犬104匹（主にラブラドール・レトリバー）と、1歳から103歳までの人間320名のデータ。比べてみると、かなり意外な結果が浮かび上がってきました。

犬の加齢スピードには“緩急”がはっきりある

分析の結果、犬は分子レベルでは若いうちに一気に老化が進み、その後はスピードが緩やかになることがわかりました。特に最初の1〜2年の変化が激しく、人間の成長とはかなり違うカーブを描いています。

このデータをもとに導き出されたのが、新しい換算式です。

16 × ln（犬の年齢）＋31

「ln」は関数電卓で見たことがある人もいるかも（数値の自然対数を表します）。一体なんのことやら……という方にお伝えしたいのは、この数式が言いたいこと自体はシンプルなんです。

「最初の数年は、7倍どころじゃない速さで年を取る」ということ。

この式によると、生後8週間の子犬は、人間でいえば生後9カ月くらい。一方で、その犬が1歳になる頃には、人間換算で30代前半に相当します。さっきまで赤ちゃんだったのに、いきなり大人です。

ちなみに、この計算式がすべての犬種に完璧に当てはまるのかは、まだ研究途中。また、IFLScienceの記事でも、犬にとっての最初の2年以降をどう考えるかについては、詳しく触れられていません。

それでも、ひとつはっきりしているのは、「犬の時間の流れ方は人間とはまったく違う」という事実です。

そしてもうひとつは、犬は年齢換算がどうであれ、やっぱり可愛い、という真理です。

Source: IFLScience