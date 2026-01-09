「タリーズ」バレンタイン限定商品が登場！ チョコを楽しむアイテムやメニューを展開
「タリーズコーヒー」は、1月9日（金）から、バレンタインシーズン限定商品を発売する。
【写真】猫キャラの「巾着ポーチ」も！ 展開されるアイテム＆メニュー一覧
■限定ドリンク＆スイーツも同時発売
今回登場するのは、チョコレートとの相性を考えブレンドした季節限定コーヒーや、バレンタインシーズンを彩る華やかなグッズ。
「タリーズロマンスロースト〔フルボディ〕」は、深めの焙煎を施すことでダークチョコレートのようなコク深さと、コーヒー本来の甘さが感じられるリッチな味わい。定番スイーツ「クラシックチョコレートケーキ」とペアリングすると、チョコレートの甘みとコーヒーのビターで奥行きのあるコクが重なり合う、一層特別なデザート体験が堪能できるという。
また、お湯を注ぐだけで簡単に抽出できるシングルサーブも展開。
加えて、猫のキャラクター“ミャラウィ”の巾着ポーチや、ハートでぐるっと囲まれた寸胴型のステンレスボトル、ぷっくりとしたハートがポイントの蓋つきのマグといった、大切な人へのギフトにぴったりなアイテムも用意される。
なお「タリーズコーヒー」では同日より、季節限定のドリンク＆フードが発売。店舗フェローのアイデアから生まれた「ホワイトショコラオランジュラテ」や、「＆TEA チェリーボンボンロイヤルミルクティー」、「ザッハトルテ」など、バレンタインシーズンを盛り上げるメニューが勢ぞろいだ。
