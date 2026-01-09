「もうロベカルだろ」「ゴール後の喜び方大好き」ダービーで“バルベルデ砲”が炸裂！鮮烈FK弾に反響「何度見てもえぐい」「凄すぎて笑っちまったよ」
昨季のラ・リーガの上位２チームとコパ・デル・レイ決勝進出の２チームによる“ファイナル・フォー”形式で行なわれるスペイン・スーパーカップがサウジアラビアで開催されている。
同大会でレアル・マドリーは現地１月８日に準決勝でアトレティコ・マドリーと対戦。２−１で勝利した。
伝統のダービーで均衡を破ったのは、フェデリコ・バルベルデ。開始２分、直接FKを沈める。敵陣中央で長い助走から右足を一閃。矢のような一撃をゴール左に突き刺してみせた。
“バルベルデ砲”が炸裂。中継を担当する『U-NEXTフットボール』の公式Xが「開始を告げるド派手な一撃」などと綴り、得点シーンを公開。この投稿には以下のような声があがった。
「なんすかこれ」
「エグいの決めてるやん」
「大砲やん」
「凄すぎて笑っちまったよ」
「ありえないFKきまって発狂してる」
「とんでもねぇゴラッソ」
「もうロベカルだろ笑」
「バルベルデのゴール後の喜び方大好き笑」
「何度見てもえぐい」
ファンも度肝を抜かれたようだ。なお、もう１つの準決勝では、バルセロナがアスレティック・ビルバオに５−０で圧勝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】バルベルデがダービーで決めた鮮烈FK弾！
