必ず当たるコスメガチャも！ラゾーナ川崎プラザで、ビューティーフェア&トラベルフェア
三井不動産商業マネジメントが運営するラゾーナ川崎プラザは1月13日から、「ビューティーフェア」と「トラベルフェア」を開催する。期間は2月28日まで。
ビューティーフェアでは、美容体験もできる（1月13日〜19日、SK-II『最新の肌測定体験イベント』
ビューティーフェアでは、旬のコスメやフード&ドリンクをメニューをサイトで紹介する。また、2月14日・15日には対象店舗での5,000円以上の購入で、化粧品サンプルや美容家電などが必ず当たるコスメガチャを各日先着600名を対象に実施する。肌測定やヘアケア体験、メイクアップ体験などの無料イベントも多数開催する。
トラベルフェアでは、「海外旅行」をテーマに、JTBやHISなどの旅行会社3社が限定プランや割引特典を用意する。期間中、ラゾーナ川崎プラザの対象の旅行代理店で10万円以上の海外旅行を成約した先着400組には、施設で使える3,000円分のお買物券をプレゼントする。そのほか、旅行に便利なアイテム紹介も実施する。
「海外旅行」をテーマに、JTBやHISなどの旅行会社3社が限定プランや割引特典を用意
