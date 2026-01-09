フェアリーSに出走予定のサンアントワーヌ

◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）

　枠順が１月９日、発表された。

　出走馬で唯一の２勝馬サンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は５枠９番、昨年９月に同舞台の新馬戦を快勝したギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）は６枠１２番に入った。

　

　決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手の順、全馬牝３歳で斤量は５５キロ）。

　（１）レオアジャイル　　　横山　典弘　

　（２）ピエドゥラパン　　　荻野　極

　（３）トワニ　　　　　　　菅原　明良

　（４）ビッグカレンルーフ　松岡　正海

　（５）エゴンウレア　　　　大野　拓弥

　（６）トラスコンガーデン　吉田　豊

　（７）ノーザンタイタン　　田辺　裕信

　（８）リュクスパトロール　佐々木大輔

　（９）サンアントワーヌ　　戸崎　圭太

（１０）モルニケ　　　　　　丹内　祐次

（１１）ハーディジェナー　　　上里　直汰

（１２）ギリーズボール　　　クリストフ・ルメール

（１３）ヴィスコンテッサ　　石川裕紀人

（１４）ヴァリスマリネリス　横山　武史

（１５）ブラックチャリス　　津村　明秀

（１６）マカレイ　　　　　　三浦　皇成