【フェアリーＳ】唯一の２勝馬サンアントワーヌは５枠９番 ギリーズボールは６枠１２番 枠番確定
◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）
枠順が１月９日、発表された。
出走馬で唯一の２勝馬サンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は５枠９番、昨年９月に同舞台の新馬戦を快勝したギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）は６枠１２番に入った。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手の順、全馬牝３歳で斤量は５５キロ）。
（１）レオアジャイル 横山 典弘
（２）ピエドゥラパン 荻野 極
（３）トワニ 菅原 明良
（４）ビッグカレンルーフ 松岡 正海
（５）エゴンウレア 大野 拓弥
（６）トラスコンガーデン 吉田 豊
（７）ノーザンタイタン 田辺 裕信
（８）リュクスパトロール 佐々木大輔
（９）サンアントワーヌ 戸崎 圭太
（１０）モルニケ 丹内 祐次
（１１）ハーディジェナー 上里 直汰
（１２）ギリーズボール クリストフ・ルメール
（１３）ヴィスコンテッサ 石川裕紀人
（１４）ヴァリスマリネリス 横山 武史
（１５）ブラックチャリス 津村 明秀
（１６）マカレイ 三浦 皇成