◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）

枠順が１月９日、発表された。

出走馬で唯一の２勝馬サンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は５枠９番、昨年９月に同舞台の新馬戦を快勝したギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）は６枠１２番に入った。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手の順、全馬牝３歳で斤量は５５キロ）。

（１）レオアジャイル 横山 典弘

（２）ピエドゥラパン 荻野 極

（３）トワニ 菅原 明良

（４）ビッグカレンルーフ 松岡 正海

（５）エゴンウレア 大野 拓弥

（６）トラスコンガーデン 吉田 豊

（７）ノーザンタイタン 田辺 裕信

（８）リュクスパトロール 佐々木大輔

（９）サンアントワーヌ 戸崎 圭太

（１０）モルニケ 丹内 祐次

（１１）ハーディジェナー 上里 直汰

（１２）ギリーズボール クリストフ・ルメール

（１３）ヴィスコンテッサ 石川裕紀人

（１４）ヴァリスマリネリス 横山 武史

（１５）ブラックチャリス 津村 明秀

（１６）マカレイ 三浦 皇成