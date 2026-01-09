ふるふる豆腐にとろ〜り卵あん。じんわり染みる『たらことしょうがのかきたまあんやっこ』

器の中で揺れる、ふるふるの豆腐に、あつあつのかきたまあん。スプーンを入れれば、とろり、ふわり。寒い日には、こういう一杯がたまらなくうれしくなる。たらこのうまみとしょうがの香りがあとを引き、気づけば器はもう空っぽです。

『たらことしょうがのかきたまあんやっこ』のレシピ

材料（2人分）

絹ごし豆腐……1丁（約300g）

たらこ……1/2はら（約30g）

溶き卵……1個分

万能ねぎ……適宜

〈煮汁〉

だし汁……1カップ

しょうが汁……大さじ1

酒……大さじ1

塩……小さじ1/4

しょうゆ……小さじ1

〈水溶き片栗粉〉

片栗粉……大さじ1/2

水……大さじ1/2

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

豆腐は横半分に切る。万能ねぎは小口切りにする。たらこは薄皮に縦に1本切り目を入れ、スプーンなどで身を取り出す。水溶き片栗粉の材料は混ぜる。

（2）煮る

鍋に煮汁の材料を入れて混ぜ、強火にかける。煮立ったら豆腐、たらこを加え、菜箸でほぐしながら混ぜる。もう一度煮立ったら弱火にし、8分ほど煮る。

（3）とろみをつけ、仕上げる

強めの中火にし、水溶き片栗粉をもう一度混ぜてから回し入れ、とろみがつくまで混ぜる。豆腐のまわりに溶き卵を回し入れ、卵がふわっと浮いてきたら火を止め、ひと混ぜする。器に盛り、万能ねぎをのせる。

POINT

卵を加えてすぐに混ぜると、煮汁に溶け込んでしまいます。固まって浮いてくるまでひと呼吸待って！

あつあつをすくって、ふうっとひと息。寒い日のお気に入りになりそうです♪

（『オレンジページ』2025年3月2日号より）