ふるふる豆腐にとろ〜り卵あん。じんわり染みる『たらことしょうがのかきたまあんやっこ』
器の中で揺れる、ふるふるの豆腐に、あつあつのかきたまあん。スプーンを入れれば、とろり、ふわり。寒い日には、こういう一杯がたまらなくうれしくなる。たらこのうまみとしょうがの香りがあとを引き、気づけば器はもう空っぽです。
『たらことしょうがのかきたまあんやっこ』のレシピ
材料（2人分）
絹ごし豆腐……1丁（約300g）
たらこ……1/2はら（約30g）
溶き卵……1個分
万能ねぎ……適宜
〈煮汁〉
だし汁……1カップ
しょうが汁……大さじ1
酒……大さじ1
塩……小さじ1/4
しょうゆ……小さじ1
〈水溶き片栗粉〉
片栗粉……大さじ1/2
水……大さじ1/2
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
豆腐は横半分に切る。万能ねぎは小口切りにする。たらこは薄皮に縦に1本切り目を入れ、スプーンなどで身を取り出す。水溶き片栗粉の材料は混ぜる。
（2）煮る
鍋に煮汁の材料を入れて混ぜ、強火にかける。煮立ったら豆腐、たらこを加え、菜箸でほぐしながら混ぜる。もう一度煮立ったら弱火にし、8分ほど煮る。
（3）とろみをつけ、仕上げる
強めの中火にし、水溶き片栗粉をもう一度混ぜてから回し入れ、とろみがつくまで混ぜる。豆腐のまわりに溶き卵を回し入れ、卵がふわっと浮いてきたら火を止め、ひと混ぜする。器に盛り、万能ねぎをのせる。
POINT
卵を加えてすぐに混ぜると、煮汁に溶け込んでしまいます。固まって浮いてくるまでひと呼吸待って！
あつあつをすくって、ふうっとひと息。寒い日のお気に入りになりそうです♪