m-floのアルバムに櫻井翔が参加、Diggy-MO’らとのコラボ曲も収録
音楽ユニット・m-floが、2月18日にリリースする10枚目のオリジナルアルバム『SUPERLIMINAL』の全曲トラックリストを公開した。
【写真】櫻井翔の参加も決定！アルバム『SUPERLIMINAL』トラックリスト
同作は、25年間にわたり独自のコラボレーション文化を築いてきたm-floが、その“loves”の系譜を完全進化させた意欲作。世代やジャンル、国境を越えたアーティストたちが集結しており、昨年12月にリリースされた最新曲「You Got This」に加え、Diggy-MO’、しのだりょうすけ（トップシークレットマン）との「GateWay」、Mayaとの「Hanabi」、アーティスト／ミュージシャンの和田永を中心とするプロジェクト・ELECTRONICOS FANTASTICOS!との「CHARANGA」の収録も新たに発表された。
さらに、日本テレビ系『ベストアーティスト2024』でのコラボレーションパフォーマンスも話題となった、櫻井翔（嵐）との「come again *Reloaded」の収録も決定した。
アルバム発売翌日の2月19日には、東京ガーデンシアターにて『m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL”』の開催も決定。約6年ぶりとなる単独公演であり、デビュー25周年イヤーの締めくくりとなる集大成のステージが予定されている。
なお、公演終了後にm-floは一定期間の“リミナル期間”に入ることも発表されている。次なるプロジェクトに向けて、創作活動に集中する期間へ入る。
■アルバム『SUPERLIMINAL』トラックリスト
M01. ＞＞NONLINEAR TIMELINES
M02. m-flo loves ZICO、eill／EKO EKO
M03. m-flo loves chelmico／RUN AWAYS
M04. m-flo／You Got This
M05. ＞＞ERA
M06. m-flo loves Diggy-MO'＆しのだりょうすけ／GateWay
M07. m-flo loves RIP SLYME／ARIGATTO
M08. m-flo loves Sik-K、eill、向井太一／tell me tell me
M09. ＞＞A E I O U
M10. m-flo loves ELECTRONICOS FANTASTICOS!／CHARANGA
M11. m-flo loves n-choco／ELUSIVE
M12. m-flo loves 鈴木真海子／Judgement?
M13. m-flo loves Maya／Hanabi
M14. ＞＞LIMINAL SUPERLIMINAL
M15. m-flo／MARS DRIVE
M16. m-flo loves Adee A.／Reckless
M17. m-flo loves 櫻井翔／come again *Reloaded
M18. m-flo loves Maya／HyperNova
M19. ＞＞TEMPORAL ANOMALY
