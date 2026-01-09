鈴木奈々 （C）ORICON NewS inc.

　タレントの鈴木奈々（37）が9日、自身のインスタグラムを更新。久々の制服姿を公開した。

【画像】ふともも美脚！久々ミニ丈姿の鈴木奈々、制服ショット

　投稿で「おはようございます」「昨日は久しぶりに制服を着ました！」と報告。ミニ丈＆ジャケット姿にメガネを合わせた制服コーデを披露した。

　続けて「普段スカート履かないから生足出すの恥ずかしい けどコスプレしてるみたいで楽しかった」と振り返り、「前日足出すからスクラブしました スベスベになった！」とつづった。ハッシュタグには「テレビの仕事」と添えられている。

　この投稿に「最強に可愛い」「うわー めちゃめちゃ可愛い まだまだイケるJKコスプレ」「えっ？現役ですか？」「美脚たまらんす」「奈々ちゃんはスカート似合うからもっと履いて欲しい！」「ミニスカートがめちゃくちゃ似合ってかわいい」など、絶賛のコメントが多数寄せられた。