実写恋愛シミュレーションゲーム『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』（略称：『べっぴん荘』）のリリース日が、2026年3月4日（水）に決定した。

©tv asahi・Aiming Inc.

テレビ朝日とAimingが共同制作した、一人称視点の実写映像恋愛シミュレーションゲーム『べっぴん荘』。

同ゲームは、ゲーム中に出てくる選択肢で物語が分岐し、夏休みやハロウィン、クリスマスなどのイベントを一緒に過ごしながらヒロインたちと恋をしていく、まるでラブコメ映画の主人公になったかのような没入感を味わえる新感覚恋愛シミュレーションゲームだ。

◆ゲームストーリー

©tv asahi・Aiming Inc.

上京し、夢と期待に胸を膨らませていたはずの大学生活。

しかし、思わぬトラブルで住む場所を失ったあなたは、運命に導かれるように別嬪荘と名付けられたシェアハウスで暮らすことに。

そこで待っていたのは、性格も個性も全く異なる、魅力あふれる5人のヒロインたちとの共同生活。

©tv asahi・Aiming Inc.

春の出会いから冬の聖夜まで、別嬪荘での1年間は、水着選び、ハロウィン、そして特別なクリスマスなど、二度と忘れられないイベントで彩られる。

甘くて、ちょっとおバカな共同生活があなたを待っている。

◆週刊少年マガジンにグラビア掲載！

1月7日（水）に発売された『週刊少年マガジン』第6号の巻頭グラビアにて、べっぴん荘のヒロインたちが登場。7ページに渡る圧倒的なボリュームで、ヒロインたちの魅力を余すことなく届けている。

また、べっぴん荘の主題歌『ひとり飛ばしてBEPPINN SUN』が、テレビ朝日で毎週火曜深夜放送中の『クロナダル』1月度エンディングテーマに起用されることも決定した。

『ひとり飛ばしてBEPPINN SUN』は、主要音楽配信サービスにて好評配信中。ゲーム内で大人気アイドルとして登場する4人目のヒロイン・流花（北野瑠華）が所属する「ANTENNA GIRLS」の最新曲として実際にリリースされている。

さらに、2025年にテレビ朝日で放送された『アイ＝ラブ！げーみんぐ 〜○○さんがオンラインになりました〜』と『ゲームズ・ボンド』のべっぴん荘コラボ回がTVerにて見逃し配信中だ。

◆テレビ朝日1階アトリウムにて特別展示を実施！

テレビ朝日1階アトリウムでは、本作の期間限定展示を実施。

ヒロインの魅力を間近で体感できる等身大パネルが設置され、併設のモニターでは最新PVを先行公開中。1月15日（木）までの期間限定設置となっている。