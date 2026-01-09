サンデーが３連騰、親会社イオンがＴＯＢを発表◇

サンデー<7450.T>が３連騰し昨年来高値を更新している。親会社であるイオン<8267.T>が８日の取引終了後、サンデーの完全子会社化を目指してＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格１２８０円を意識した動きとなっている。



イオンは現在、サンデー株式の７６．７０％を所有しているが、完全子会社化によりスピード感をもってより柔軟かつ機動的な改革を推進し、東北エリアの事業を立て直すのが狙い。買い付け予定数は２５１万７４９５株（下限・上限設定なし）で、買付期間は１月９日から３月４日まで。ＴＯＢ成立後、サンデー株は所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、この発表を受けて東京証券取引所は同社株を１月８日付で監理銘柄（確認中）に指定している。なお、サンデーは今回のＴＯＢに対して賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS