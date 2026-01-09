外為サマリー：１５７円００銭台に上伸、実質ゴトー日でドル需要を意識 外為サマリー：１５７円００銭台に上伸、実質ゴトー日でドル需要を意識

９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円０１銭前後と前日の午後５時時点に比べ５５銭程度のドル高・円安となっている。



８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円８７銭前後と前日に比べ１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日に発表された米経済指標で労働市場の底堅さが示されたことで一時１５７円０７銭まで上伸したが、その後は９日の米雇用統計を見極めたいとのムードが広がった。



この日の東京市場のドル円相場は堅調な動き。前日に米長期金利が上昇したことで、日米金利差の拡大を意識したドル買い・円売りが先行している。また、きょうは実質ゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されやすいこともあり、午前９時５０分ごろには１５７円０６銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６５４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８２円９８銭前後と同３０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS