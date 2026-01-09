「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１０時現在で、ＡＣＳＬ<6232.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



９日の東京市場で、ＡＣＳＬは５営業日ぶりに反落。足もとでの株価急騰に対する警戒感が出ているようで、これが売り予想数上昇につながっているようだ。



同社株が人気化したきっかけは、読売新聞オンラインが７日に「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定した『ドローン（無人航空機）』の国産化支援に乗り出す」と報じたこと。報道によると、国内での安定供給に向け、研究開発や設備投資に必要な費用の最大５０％を助成し、２０３０年時点で８万台の生産体制を整備するという。



出所：MINKABU PRESS