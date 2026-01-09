J2得点王&MVPの長崎MFマテウス・ジェズスが契約更新!!「もう一度皆さんと一緒に目標に向かって戦っていきたい」
V・ファーレン長崎は9日、MFマテウス・ジェズスと明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。
10番を背負うジェズスは昨季のJ2で38試合19得点を記録してJ1昇格に貢献し、J2得点王とMVPを受賞した。クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「長崎のファン・サポーターの皆さん、いつも温かい応援と愛情を本当にありがとうございます。皆さんの支えには心から感謝しています。2026 年も、もう一度皆さんと一緒に目標に向かって戦っていきたいと思います。これまでの忍耐と応援、そして変わらぬ愛情に心から感謝をして目標を達成できるよう全力を尽くします。本当にありがとうございます!そして新シーズンもよろしくお願いします」
