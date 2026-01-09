¿À¸Í¤¬Á°À¶¿å´ÆÆÄ¡¦½©ÍÕÃé¹¨»á¤Î¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤òÈ¯É½!! ÉÙµïÂç¼ù»á¤ä¶¶ËÜ±ÑÏº»á¤é¤âÆþ³Õ
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï9Æü¡¢½©ÍÕÃé¹¨»á¤é¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ°À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹´ÆÆÄ¤Î½©ÍÕ»á¤ÈÁ°Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÃÝÃ«¹·Í´»á¡£2024Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÉÙµïÂç¼ù»á¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈGK¥³¡¼¥Á·óU21GK¥³¡¼¥Á¤Ë¡¢22Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¶¶ËÜ±ÑÏº»á¤ÏU21¥³¡¼¥Á·ó¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡U21´ÆÆÄ¤Ë¤Ï20Ç¯¤Ë¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¸ý²í»Ë»á¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤È¤Î·óÇ¤¤Ç½¢Ç¤¡£Á°¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤ÎÀ¸¶ðÉð»á¤ÈÁ°À¶¿å¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤Î¸Åî´¹Í¸ù»á¤ÎÆþ³Õ¡¢Á°CÂçºå¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤ÎÆ£°æµ±»á¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÆþ³Õ¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿À¸Í¤ÏÁ°¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç»Ø´ø´±¤Î¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù»á¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ°À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹´ÆÆÄ¤Î½©ÍÕ»á¤ÈÁ°Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÃÝÃ«¹·Í´»á¡£2024Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÉÙµïÂç¼ù»á¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈGK¥³¡¼¥Á·óU21GK¥³¡¼¥Á¤Ë¡¢22Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¶¶ËÜ±ÑÏº»á¤ÏU21¥³¡¼¥Á·ó¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡U21´ÆÆÄ¤Ë¤Ï20Ç¯¤Ë¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¸ý²í»Ë»á¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤È¤Î·óÇ¤¤Ç½¢Ç¤¡£Á°¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤ÎÀ¸¶ðÉð»á¤ÈÁ°À¶¿å¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤Î¸Åî´¹Í¸ù»á¤ÎÆþ³Õ¡¢Á°CÂçºå¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤ÎÆ£°æµ±»á¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÆþ³Õ¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿À¸Í¤ÏÁ°¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç»Ø´ø´±¤Î¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù»á¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£